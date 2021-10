Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Deze Halloween kun je Amazon Alexa vragen om griezelige films af te spelen op je Fire TV en Fire TV Stick 4K Max , met nieuwe zinnen gebaseerd op populaire citaten uit de horrorfranchise.

Bijvoorbeeld "Alexa, One, Two, Freddys Coming For You..." opent A Nightmare on Elm Street op Prime Video.

Om het te laten werken, vraagt u Alexa gewoon een citaat uit een selectie van films om het te openen op de relevante streamingdienst, waaronder Prime Video en IMDb TV .

Amazon laat kinderen ook niet buiten hun plezier, met de toevoeging van gezinsvriendelijke favorieten zoals The Addams Family, Hotel Transylvania en Casper.

Ouders kunnen zeggen "Alexa, laat me de vriendelijke geest zien" om naar Casper te kijken of "Alexa, je hebt me betoverd!" om The Addams Family te kijken.

Hier is de volledige lijst met Halloween-citaten om uit te proberen:

Black Death: "Alexa, wraak is van mij"

Cloverfield: "Alexa, iets heeft ons gevonden."

Donnie Darko: "Alexa, wanneer vergaat de wereld?"

Hannibal Rising: "Alexa, wat zit er nog in jou om van te houden?"

Hellraiser: "Alexa, het is geen persoonlijke baby."

Lake Placid Het laatste hoofdstuk: "Alexa, spring in wateren vol met krokodillen!"

Paranormale activiteit: "Alexa, ik heb een Ouija-bord gekocht."

Enge film: "Alexa, hou je van enge films?"

Psycho (1960): "Alexa, ik ben Norma Bates."

A Nightmare on Elm Street (2010): "Alexa, One, Two, Freddys Coming For You ..."

Het zesde zintuig: "Alexa, ik zie dode mensen."

Casper: "Alexa, laat me de vriendelijke geest zien."

The Addams Family (1991): "Alexa, je hebt me betoverd!"

Hotel Transylvania: "Alexa, ik ben een frankenhomie!"