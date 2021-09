Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon heeft zijn advertentie-ondersteunde, gratis tv-streamingservice, IMDb TV, in het VK gelanceerd.

Het is beschikbaar via de Prime Video- app voor mobiele apparaten, smart-tvs en set-top-boxen, en bevat een stapel programmas voor tv-programmas, sommige gestreamd via "live-kanalen", en een hele reeks archieffilms. Kill Bill-volumes 1 en 2 zijn bijvoorbeeld beschikbaar, net als Pulp Fiction.

Beschikbare tv-series zijn onder meer The A-Team, Dawsons Creek en verschillende IMDb-tv-originelen, zoals Top Class en Moment of Truth.

IMDb TV is gemakkelijk te vinden via de Amazon Prime Video-app, met een eigen gedeelte van de tv- en filmsmenus (onder "Populaire tv - gratis met advertenties" en "Populaire films - gratis met advertenties"). Er zijn plannen om ook een eigenFire TV- app te krijgen.

Volgens Lauren Anderson, mede-hoofd content en programmering van de dienst, zal deze enigszins verschillen van de Amerikaanse versie (zoals gelanceerd in 2019). Het zal meer Britse en Europese inhoud bevatten.

De andere co-head, Ryan Pirozzi, beweert dat het ook een alternatief biedt voor bestaande gratis streamingdiensten in het land: "Klanten in het VK zijn gewend aan gratis streaming, maar veel van de gratis streamers in het VK zijn echt gespecialiseerd of doen één ding , of het nu realiteit is of een script, vertelde hij aan The Hollywood Reporter .

"We zijn genre-agnostisch, van script tot niet-gescript, van komedie tot drama, van uur tot half uur, en we hopen dat onze brede selectie ons onderscheidt van andere klantalternatieven."

We weten niet helemaal zeker of je BBC iPlayer, ITV Hub, All4, My5 of UKTV Play gespecialiseerd kunt noemen, maar we zijn bereid IMDb TV het voordeel van de twijfel te geven. Het biedt tenslotte alle vijf seizoenen van Babylon 5.

Pirozzi laat ook doorschemeren dat de uitrol buiten het VK zou kunnen doorgaan. Hij vertelde de HR dat aangezien Amazon ook begon als "slechts een Amerikaanse transactiedienst", het "logisch zou zijn dat we zouden doorgaan".

Dat is geen garantie dat het andere regios zal treffen, maar we houden u op de hoogte als en wanneer dit het geval is.