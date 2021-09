Hoe Emma Raducanu te zien in de US Open-finale

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Britse tiener Emma Raducanu heeft alle kansen verslagen en heeft op spectaculaire wijze haar weg naar de US Open-finale bereikt. Ze heeft nog niet eens een set laten vallen.

Haar reis wordt des te opmerkelijker door het feit dat ze ook drie kwalificatiewedstrijden moest voltooien om zelfs het Grand Slam-toernooi te halen.

Aanstaande zaterdag 11 september 2021 neemt ze het op tegen mede-tiener Leylah Fernandez, die ook ongeplaatst het toernooi inging. Hier leest u hoe u de finale live kunt bekijken.

De US Open-finale tussen Emma Raducanu en Leylah Fernandez begint op zaterdag 11 september 2021 om 21.00 uur BST (16.00 uur lokaal naar de locatie in New York).

Amazon heeft de exclusieve uitzendrechten voor live US Open-actie in het VK. Je moet daarom ofwel een Amazon Prime-lid zijn of je specifiek op Amazon Prime Video abonneren.

Amazon Prime-lidmaatschap kost £ 79 per jaar, of £ 7,99 per maand. Daarvoor krijg je toegang tot Amazon Prime Video-streaming, leveringen op de volgende of dezelfde dag van Amazon.co.uk en nog veel meer voordelen.

Je kunt je ook alleen abonneren op Amazon Prime Video, maar dat kost ook £ 7,99 per maand, dus je bent beter af met een volledig Prime-lidmaatschap met zijn toegevoegde extras.

Als je nog geen Prime-lid bent geweest, krijg je een gratis proefperiode van 30 dagen, dus technisch gezien kun je je aanmelden om de finale te bekijken en het kost je geen cent.

Hoewel het niet live op aardse tv zal zijn, zal de BBC zondagmiddag hoogtepunten laten zien tijdens een uur durende show op BBC One. Het zal ook audiocommentaar van de wedstrijd live op de zaterdag hosten op BBC Radio 5 Live, BBC Sounds en de BBC Sport-website en -app. Op de website en app zullen na de wedstrijd ook videoclips te zien zijn.

ESPN heeft de exclusieve rechten om de finale in de VS zelf te vertonen. Het wordt zaterdagavond live uitgezonden op ESPN. Je kunt het ook bekijken via de mobiele ESPN-app of op ESPN+ - de streamingdienst voor abonnementen van de omroep.

ESPN+ is beschikbaar als onderdeel van een bundel met Disney+ en Hulu, voor $ 13,99 per maand. Als alternatief kunt u zich abonneren op alleen ESPN+ voor $ 6,99 per maand, of $ 69,99 voor het jaar.

Een laatste optie is om ESPN+ toe te voegen aan een bestaand Hulu-abonnement voor $ 5,99 extra per maand . Op die manier kun je ESPN+ bekijken via je Hulu-app.