(Pocket-lint) - Na een korte reeks geruchten heeft Amazon vandaag aangekondigd dat het bedrijf zijn eigen assortiment op maat gemaakte 4K smart-tvs zal verkopen, gemaakt in samenwerking met Pioneer en Toshiba, met ingebouwde Alexa- en Fire TV-software.

De televisietoestellen zullen in eerste instantie alleen van Pioneer komen in vrij kleine 43-inch en 50-inch maten, maar een meer premium lijn van Amazon-tvs geproduceerd door Toshiba, gepland voor lancering medio 2022, zou moeten arriveren in meer standaard 55-inch, 65-inch en 75-inch inch aanbod.

Interessant genoeg lijkt de samenwerking om deze televisies te produceren en te verkopen te zijn aangegaan in samenwerking met de Noord-Amerikaanse retailer Best Buy, die volgens Amazon beide dezelfde modellen zal verkopen, naast een officiële afhaalplek voor klanten. die liever naar een winkel gaan en zelf hun nieuwe televisie mee naar huis nemen.

Gewoonlijk gaat Amazon dergelijke samenwerkingen niet aan met winkels, maar dringt het er in plaats daarvan op aan dat gebruikers hun pakketten ophalen bij een lokaal aangewezen Amazon Locker als ze om de een of andere reden liever niet willen dat een artikel naar hun huis wordt verzonden.

Volgens de specificaties zegt Amazon niet te veel, wat ons doet geloven dat deze ultrabudgetsets de wereld niet zullen wegblazen in beeldkwaliteit of geluidsprestaties. Hoewel dat niet betekent dat deze modellen niets op tafel zullen leggen, aangezien Amazon er trots op is dat al deze eenheden worden geleverd met HDR10 en Dolby Vision.

Terwijl het lagere Pioneer-model een Alexa-afstandsbediening met microfoon zal gebruiken, zal het luxere Toshiba-model dat volgend jaar komt, far-field spraakherkenningstechnologie bieden, wat betekent dat Alexa je stem kan horen in een overvolle woonkamer van tot tien meter afstand. Die modellen zullen ook worden geleverd met bewegingsverwerking en lokaal dimmen voor een beter contrast bij het bekijken van HDR-inhoud.

Qua prijs zijn de kosten van het Toshiba-model onbekend, maar het 43-inch Pioneer-model is al te bestellen voor $ 369.

Bekijk hier het volledige persbericht van Amazon .