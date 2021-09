Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon werkt momenteel samen met televisiefabrikanten zoals TCL om een tv met het Amazon-merk te maken en te lanceren die ergens in de nabije toekomst in de Verenigde Staten zal worden uitgebracht, vertellen bronnen aan Business Insider .

Het bedrijf verkoopt al een Amazon Basics-tv- toestel met een merknaam in India voor ongeveer $ 500 / £ 450, afhankelijk van de maat die je kiest, maar die televisie wordt gemaakt in combinatie met Radiant Appliances and Electronics, in tegenstelling tot de TCL-modellen die in de VS worden verwacht.

Als je een beetje een déjà vu voelt, merk dan op dat Amazon al jaren televisies heeft verkocht met Fire TV-software erin ingebouwd, maar die modellen komen allemaal onder het merk van een andere fabrikant, zoals Toshiba.

De nieuwe eenheden die later dit jaar en volgens het rapport zelfs al in oktober worden verwacht, zullen naar verluidt alleen Amazon-logos op het systeem hebben, waardoor het TCL-productieaspect puur een logistieke beslissing is in plaats van een verkoopbare.

Natuurlijk lijkt het vanzelfsprekend dat deze tvs worden geprepareerd met Alexa als de voorhoedefunctie, gebouwd rond het hebben van een altijd klaarstaande assistent op het (vermoedelijk) meest enorme stuk technologie in je huis.

Het is onduidelijk wat voor soort weergavetechnologie Amazon van plan is te gebruiken, maar gezien de lage instapkosten die Amazon graag op de markt brengt met hun producten, lijkt iets dat op afstand in de buurt komt van OLED onwaarschijnlijk. Volgens de maatvoering beweert het eerste Business Insider-rapport dat het bedrijf zich richt op drie opties, 55 inch, 65 inch en 75 inch.