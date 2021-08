Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon heeft de afgelopen jaren in de VS een door advertenties ondersteunde streamingdienst aangeboden, genaamd IMDb TV. Het is beschikbaar geweest op de meeste grote platforms, behalve met name iOS en Android. Dat is echter niet meer het geval.

IMDb TV heeft nu zijn eigen speciale app voor de iPhone en iPad en Android . De streamingdienst biedt toegang tot een behoorlijke catalogus van films en series en zelfs originelen geproduceerd door Amazon Studios. Voorheen had je toegang tot IMDb TV-content in de IMDb-app mobiele app, maar nu kun je de zelfstandige streaming-app gebruiken voor de service op iOS en Android. Inhoud is echter nog steeds beschikbaar om te streamen via IMDb.

Bekijk hier de volledige lijst van IMDb TV om te zien wat er allemaal gratis te bekijken is. Momenteel zien we een reeks klassiekers en zelfs nieuwere hits, zoals Schitts Creek, Scream Queens, How to Train Your Dragon, Lie to Me, My Name is Earl, Charade, McLintock, Lost, Mad Men, Donnie Darko en meer . IMDb TV heeft ook een deal met Universal om enkele films te streamen na hun release in de bioscoop en een première tegen betaling op Peacock.

Afgezien van iOS en Android is IMDb TV beschikbaar op geselecteerde smart-tvs, evenals op Fire TV, Roku, Xbox, Android TV, Android TV OS-apparaten, PlayStation 4, Chromecast met Google TV en Nvidia Shield. Het is ook een gratis kanaal binnen Prime Video . U kunt meer informatie over de service vinden in onze gids.