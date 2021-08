Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazons verwachte originele serie gebaseerd op de Lord of the Rings heeft eindelijk een releasedatum voor Prime Video : vrijdag 2 september 2022. Naast de aankondiging van een releasedatum deelde Amazon Studios een officiële eerste afbeelding van de nog te noemen tv show.

Houd er rekening mee dat de productie in Nieuw-Zeeland is afgerond, en fans met arendsogen denken dat de show zich in Valinor zal afspelen, aangezien de nieuwe afbeelding laat zien wat lijkt op de Two Trees. De serie speelt zich af in Middle-earths Second Age en speelt zich duizenden jaren voor JRR Tolkiens romans The Hobbit en The Lord of the Rings af. Het volgt personages "zowel bekende als nieuwe, terwijl ze de lang gevreesde heropkomst van het kwaad in Middle-earth confronteren", aldus Amazon Studios.

Op 2 september 2022 begint een nieuwe reis. pic.twitter.com/9tnR7WqDoA — The Lord of the Rings op Prime (@LOTRonPrime) 2 augustus 2021

Naar verluidt heeft Amazon $ 465 miljoen uitgegeven om het eerste seizoen te produceren. Showrunners JD Payne en Patrick McKay worden aangekondigd als uitvoerende producenten.

"Zoals Bilbo zegt: Nu denk ik dat ik helemaal klaar ben om op een andere reis te gaan", zeiden Payne en McKay in een gezamenlijke verklaring aan Hollywood Reporter . “Het leven en ademen van Midden-aarde deze vele maanden is het avontuur van je leven geweest. We kunnen niet wachten tot de fans de kans krijgen om dat ook te doen."

Het duo heeft ook een uitgebreide cast bevestigd: Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman en Sara Zwangerobani.

Verwacht dat Amazons Lord of the Rings-show in première gaat in meer dan 240 gebieden en landen wanneer deze volgend jaar in première gaat op Prime Video.