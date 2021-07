Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je liever je tv gebruikt om deelnemers van een vergadering te bekijken in een Zoom-videogesprek, dan heb je nu een gemakkelijke manier met Amazons Fire TV Cube.

Amazon heeft aangekondigd dat zijn settopbox van de tweede generatie nu tweerichtingszoomgesprekken ondersteunt. Deze integratie volgt op ondersteuning voor videoconferenties tussen de Fire TV Cube en Alexa smart displays, iets wat Amazon vorig jaar heeft uitgerold.

Om Zoom te gebruiken met uw Fire TV Cube, heeft u het volgende nodig:

Sluit je webcam aan op je Fire TV Cube en plaats de webcam vervolgens boven je tv-scherm voor het beste resultaat. In het ideale geval wilt u dat uw tv en webcam ongeveer 6 tot 3 meter van u verwijderd zijn voor oproepen. Hier is de kleine lettertjes van Amazon over welke soorten webcams te gebruiken en hoe:

"Om met Zoom in twee richtingen te kunnen bellen, moet je een webcam aansluiten die USB Video Class (UVC) ondersteunt met een resolutie van minimaal 720p en 30fps op je Fire TV Cube met behulp van een Micro USB-naar-USB-adapter. Voor een betere ervaring , raden we webcams aan met een resolutie van 1080p en een gezichtsveld van 60-90 graden op een afstand van 1,80 meter van de tv. We raden 4K-webcams af."

Download en installeer Zoom vanuit de Fire TV Appstore . Eenmaal gedownload, kun je deelnemen aan Zoom-vergaderingen als: Een gast

Of door in te loggen op uw Zoom-account en de instructies op het scherm te volgen. Om deel te nemen aan een vergadering, kun je gewoon zeggen: "Alexa, neem deel aan mijn Zoom-vergadering". Alexa zal om de vergaderings-ID en toegangscode vragen.

U kunt ook de afstandsbediening gebruiken om de vergaderings-ID en toegangscode op te geven.

Opmerking: als u zich aanmeldt bij uw Zoom-account, kunt u uw contacten en aankomende vergaderingen zien en vergaderingen starten en bijwonen vanuit de Zoom-app. Je kunt je agenda ook aan Alexa koppelen ( volg deze instructies). Zodra je dat hebt gedaan, kun je dingen zeggen als "Alexa, neem deel aan mijn Zoom-vergadering", om deel te nemen aan vergaderingen in je agenda. Om de vergadering binnen te gaan, hoeft u alleen maar "ja" te zeggen en u wordt gebeld.

Om het u gemakkelijker te maken, heeft Amazon ook deze handige lijst met webcams en adapters aangeboden die het aanbeveelt voor het gebruik van Zoom op een Fire TV Cube:

Amazon heeft hier een pagina met veelgestelde vragen . We hebben hier ook een gids over Zoom en hier een recensie over de Fire TV Cube van de tweede generatie.