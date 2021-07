TikTok komt naar Amazon Fire TV-apparaten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Eigenaren van Amazon Fire TV-apparaten kunnen nu TikTok- videos bekijken op een tv met groot scherm. Een TikTok-app is nu beschikbaar voor meerdere Fire TV-dongles en -boxen.

Je kunt de app ook downloaden van de Amazon Appstore op Fire TV Edition-sets in het VK, Duitsland en Frankrijk.

De TikTok TV-app biedt inhoud van TikToks "For You" en "Following" feeds. Het geeft je ook gemakkelijk toegang tot de meest bekeken en gelikete videos.

Een nieuwe functie - TikTok Discover - is ook beschikbaar voor tv-kijkers. Dit biedt een gepersonaliseerde lijst met inhoud, zodat u gemakkelijker clips kunt vinden die u leuk vindt.

Natuurlijk, omdat het TikTok is, zullen videos grotendeels in profiel worden bekeken op een liggend tv-scherm - maar dat is tegenwoordig de aard van het beestje.

"We zijn verheugd om de creativiteit en vreugde van TikTok naar Amazons Fire TV-apparaten in Frankrijk, Duitsland en het VK te brengen", zegt Rich Waterworth, algemeen directeur van TikTok UK.

"TikTok TV-app op Fire TV zal een nieuwe manier zijn voor mensen om samen te komen en te genieten van videos uit enkele van onze meest populaire inhoudscategorieën op het grote scherm. Of het nu gaat om het leren van een nieuwe vaardigheid of gewoon samen plezier hebben terwijl je kijkt naar wat je leuk vindt, nu meer dan ooit is dit een briljante manier voor mensen om thuis samen te genieten van hun favoriete TikTok-content."