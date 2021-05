Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon is overeengekomen om MGM over te nemen in een deal van $ 8,45 miljard (£ 5,98 miljard).

Als dit wordt goedgekeurd door regelgevende instanties, krijgt Amazon en, in het bijzonder Amazon Prime Video , toegang tot een enorme catalogus van films uit het verleden en de toekomst.

Naast een bibliotheek met meer dan 4.000 films, waaronder veel moderne klassiekers, bevat het de Bond-franchise en de aanstaande toevoeging, No Time to Die.

Andere nieuwe films die dit jaar zullen verschijnen, zijn onder meer The Addams Family 2, House of Gucci en het momenteel titelloze Paul Thomas Anderson-project.

MGM is ook de studio achter vele Oscarwinnaars, zoals Silence of the Lambs, Raging Bull, Thelma & Louise, 12 Angry Men en Poltergeist.

De deal bevat echter geen enkele van de meest geliefde oudjes van de studio, zoals The Wizard of Oz en Singin in the Rain die eerder zijn overgenomen door Ted Turner en Warner Media.

Toch zal Amazon Prime Video ongetwijfeld enorm worden ondersteund door de verhuizing - niet in de laatste plaats door exclusiviteit te verwerven over de Bond-films.

Wat is de weddenschap dat No Time to Die kort na de theatrale release in september op het streamingplatform verschijnt?

De streamingoorlogen worden een tandje hoger. Uw verhuizing Netflix, Disney + en Apple TV +.

Geschreven door Rik Henderson.