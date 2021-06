Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De broeierige avonturen van Hieronymus Bosch - Harry to is friends - is sinds het debuut in 2015 een vaste favoriet bij fans op Amazon.

Bosch , gebaseerd op de romans van Michael Connelly, beslaat tot nu toe zes seizoenen en volgt de heldendaden van de titulaire Harry Bosch (Titus Welliver), een rechercheur Moordzaken van de LAPD met een bewogen verleden en een aantal onconventionele methoden. Nooit ver van controverse ontrafelen de mysteries van Bosch vorige leven terwijl hij de waarheid achtervolgt in de straten van Los Angeles.

Nu de uitzenddatum van het laatste seizoen is bevestigd, vindt u hier alles wat u moet weten over Bosch seizoen 7.

Amazon heeft bevestigd dat Bosch seizoen 7 op 25 juni 2021 in première gaat.

Het is op dit moment nog niet duidelijk of alle afleveringen van de serie vanaf 25 juni te zien zullen zijn, of dat het een week-per-week-affaire wordt. We vermoeden dat het eerder het laatste is.

Bosch seizoen 7 zal beschikbaar zijn om exclusief te streamen opAmazon Prime Video wanneer het uitkomt op 25 juni.

Het detectivedrama is een Amazon Original-serie - en de langste van de streamingdienst. Om het te bekijken, moet je een Amazon Prime-abonnement hebben.

Ondanks dat de seizoenen één tot en met zes elk 10 afleveringen hebben, zou seizoen 7 acht afleveringen hebben.

Dit brengt het totale aantal afleveringen van Amazons langstlopende tv-serie op 68.

Bosch seizoen 7 is gebaseerd op het boek van Michael Connelly uit 2014, The Burning Room , en de brandstichting die het inspireerde.

Een jong meisje sterft in de brand, en in echte detective Harry Bosch-stijl zet hij alles op het spel om de moordenaar voor het gerecht te brengen. Amazon heeft de trailer voor het laatste seizoen vrijgegeven, die je hieronder kunt bekijken, en het ziet ernaar uit dat het een explosieve finale gaat worden... letterlijk.

Welnu, Bosch zou Bosch niet zijn zonder rechercheur Hieronymus Bosch - gespeeld door Titus Welliver.

De LAPD-detective wordt vergezeld door rechercheur Jerry Edgar (Jamie Hector), Maddie Bosch (Madison Lintz), Chief Irvin Irving (Lance Reddick) en Lt. Grace Billets (Amy Aquino).

Bosch seizoen één tot en met zes zijn allemaal beschikbaar om te bekijken op Prime Video en zijn inbegrepen bij het Amazon Prime-lidmaatschap.

Met 10 afleveringen in elk seizoen heb je net een coole 60 om door te komen voor 25 juni. Geen probleem toch?

Nee, niet zoals wij die kennen. Bosch seizoen 7 is het laatste seizoen van de show. Wees echter niet te verdrietig, want er wordt gezegd dat er een IMDb-spin-off-serie in de maak is, dus het zal niet de laatste keer zijn dat we Titus Welliver als Bosch zien.

Madison Lintz (Maddie Bosch) is ook van plan om haar rol in de spin-off opnieuw te spelen.

Geschreven door Britta O'Boyle.