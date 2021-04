Amazon Kids komt naar in het VK gevestigde Fire TV-apparaten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon Kids en Kids + is nu gelanceerd op Fire TV-apparaten in het VK. Naast ouderlijk toezicht zal de dienst duizenden kindvriendelijke shows op de apparaten zien. In wezen is het wat er al beschikbaar was op Fire-tablets die nu ook naar tv komen.

Kinderen + abonnees krijgen toegang tot premium kindershows. Natuurlijk zijn er talloze andere abonnementen beschikbaar die je toegang geven tot veel van dezelfde inhoud, maar het belangrijkste voordeel hiervan is dat ouders de profielen van hun kinderen kunnen beheren en kunnen zien wat ze hebben bekeken - hoewel kinderen de neiging hebben om een weg te vinden beperkingen op bepaalde apparaten door gewoon over te schakelen naar een ander!

Ouders kunnen gekochte tv-programmas, films en gedownloade apps zoals Netflix, Disney + en BBC iPlayer toevoegen aan de Fire TV-profielen van hun kinderen, terwijl je ook tijdslimieten en leeftijdsfilters kunt aanpassen en dingen voor beide werkdagen kunt instellen, maar geef ze meer vrijheid in het weekend. U kunt ook een pincode instellen.

Alles is volledig configureerbaar via het Amazon Parent Dashboard (parent.amazon.co.uk) op mobiel of desktop. Amazon zegt dat Amazon Kids on Fire TV beschikbaar is op Fire TV Stick Lite, Fire TV Stick (3e generatie), Fire TV Stick 4K en Fire TV (3e generatie, hangend ontwerp).

Amazon Kids on Fire TV wordt later dit jaar uitgerold naar Fire TV Stick (2e generatie).

Geschreven door Dan Grabham.