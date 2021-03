Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Je kunt nu de derde generatie Alexa Voice Remote van Amazon reserveren, die nieuwe knoppen bevat.

Vergelijkbaar met hoe Rokus Voice Remote van $ 40 knoppen aan de onderkant heeft die directe toegang bieden tot streamingdiensten, bevat de nieuwe afstandsbediening van Amazon ook knoppen die je naar de Amazon Prime-, Netflix-, Disney + en Hulu-apps brengen. Als u zich abonneert op en regelmatig gebruik maakt van deze vier streamingdiensten, wilt u misschien upgraden naar de nieuwe afstandsbediening. Anders is het niet zon groot probleem.

Critici zullen beweren dat Amazon toewijzingsknoppen zou moeten aanbieden die je kunt programmeren voor de services en functies die je het vaakst gebruikt. Maar eerlijk gezegd vinden we de nieuwe app-knoppen niet erg. Miljoenen mensen gebruiken alle vier die streamingdiensten, ook wij, dus ze zijn geen overlast. Bovendien bevinden ze zich op een plek die gemakkelijk te negeren is. Toegegeven, we gebruiken die op onze Roku-afstandsbediening niet vaak.

Dit zijn tenslotte spraakgestuurde afstandsbedieningen, dus de meest natuurlijke manier om een app te openen, is door op de microfoonknop te drukken en precies dat te vragen.

Amazons nieuwe Alexa Voice Remote kost $ 30 op Amazon en kan nu worden gereserveerd in de VS. Het is compatibel met Fire TV Stick Lite, Fire TV Stick (tweede generatie en later), Fire TV Stick 4K, Fire TV Cube (eerste generatie en later) en Fire TV (derde generatie).

Het werkt niet met smart-tvs van Fire TV Edition.

Geschreven door Maggie Tillman.