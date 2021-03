Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon introduceert naar verluidt een nieuwe functie voor zijn Prime Video-app: de mogelijkheid om afleveringen van tv-programmas in willekeurige volgorde af te spelen.

Android Police zag de verandering in de mobiele Prime Video-app voor Android-telefoons en Fire-tablets. Het zou het voor mensen gemakkelijker kunnen maken om op de achtergrond een show op te zetten, met name een show die ze eerder op herhaling hebben bekeken, zonder dat ze echt hoeven te beslissen welke aflevering ze willen bekijken. Stel je voor dat je shuffle raakt op je favoriete sitcom en afleveringen in willekeurige volgorde worden afgespeeld.

Met de functie kun je echter niet door een hele show bladeren, maar slechts een seizoen. Het lijkt ook op dit moment alleen Android te zijn. Het is onduidelijk of de mogelijkheid om te shufflen ook naar de Prime Video voor iOS-app of zelfs webversies van de app zal komen. We hebben contact opgenomen met Amazon voor een opmerking, die nog niet officieel is aangekondigd, en we zullen verslag uitbrengen wanneer we meer te weten komen.

Houd er rekening mee dat Netflix de afgelopen jaren een functie in shuffle-stijl heeft getest . En het bedrijf is van plan het binnenkort eindelijk te lanceren.

Netflix kondigde tijdens het laatste interview met de financiële resultaten aan dat de mogelijkheid om in willekeurige volgorde te spelen in de eerste helft van 2021 een wereldwijde uitrol zal krijgen. Met de shuffle-functie kun je het browsen helemaal overslaan door op één knop te klikken, waarna Netflix een titel voor je kiest om direct spelen.

Geschreven door Maggie Tillman.