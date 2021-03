Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon Fire TV-apparaten krijgen een nieuwe digitale videoverhuurservice waaruit gebruikers kunnen kiezen: Vudu.

Vudu was eigendom van Walmart, maar toen kocht Fandango het vorig jaar. Het is een populaire manier om 4K HDR-films te huren of te kopen in de VS, met een uitgebreide catalogus van meer dan 150.000 films en tv-programmas die je kunt streamen. Alleen deze maand heeft de service ViacomCBS nieuwe The SpongeBob Movie: Sponge on the Run toegevoegd , evenals de film Minari en The Walking Dead tv-show.

Nu komt de service eindelijk naar het Amazon Fire TV-platform. Vudu zei dat je toegang hebt tot je bestaande Vudu-bibliotheek en Movies Anywhere-titels. Het zou in de komende dagen of medio maart 2021 beschikbaar moeten zijn. Houd in gedachten dat Vudu vorig jaar de apps PlayStation 5 en Xbox Series X en Xbox Series S uitbracht, en dat het in maart op de Xfinity Flex- en X1-platforms van Comcast verscheen.

Het is ook al lang beschikbaar op Roku, Apple TV, Chromecast, mobiele iOS- en Android-apparaten en smart-tvs van LG, Sony en Samsung.

"We willen dat Vudu-fans films en tv-programmas kunnen bekijken op al hun favoriete apparaten, en Fire TV is een van de meest gevraagde apparaten van onze klanten voor het streamen van inhoud", aldus Kevin Shepela, Chief Commercial Officer van Fandango. in een persbericht.

Bekijk hier hoe Vudu zich verhoudt tot andere digitale videoverhuurdiensten en streamingdiensten via de Amerikaanse streamingapps-gids van Pocket-lint .

Geschreven door Maggie Tillman.