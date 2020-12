Het Fire TV-hoofd van Amazon UK vertelt over een nieuwe interface, Sky-partnerschap en meer

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We spraken met Emma Gilmartin, hoofd van Fire TV in het VK om te praten over de nieuwe Fire TV-interface en de deal van Amazon met Sky .

Gilmartin zegt dat de nieuwe Fire TV-ervaring is ontworpen om het nog gemakkelijker te maken om sneller toegang te krijgen tot de inhoud die je wilt bekijken. "Ik denk dat het nog relevanter wordt nu we zoveel meer services lanceren", zegt ze. "We hebben nu alle belangrijke contentdiensten in het VK. Het is dus erg belangrijk dat klanten snel toegang hebben tot content.

"Het leuke van de nieuwe ervaring is dat je niet in en uit verschillende apps hoeft te gaan, ongeacht de provider. De inhoud die je het laatst hebt bekeken, wordt in het midden van je scherm geplaatst.

"En dat kan dus van BBC iPlayer zijn, van Netflix of wie dan ook. Of je had bijvoorbeeld een of andere activiteit met Fiit of Peloton gedaan, en dat zal ook in het midden van je scherm staan - dus echt nuttig.

Je hebt nu nieuwe functies op het scherm - startpagina, bibliotheek en profielen zoeken, waardoor je gemakkelijker kunt navigeren. Net als bij Alexa op andere apparaten, kan je stem worden herkend, zodat Fire TV overschakelt naar je profiel. Profielen worden ook op uw Amazon-account opgeslagen, zodat ze op verschillende apparaten werken.

De toetsnavigatie is verplaatst naar het midden van het scherm. We vroegen Gilmartin wat de motivatie hierachter was, maar het antwoord is vrij eenvoudig - het is "het deel van het scherm waar klanten het meest naar kijken. Het eerste deel van het scherm dat klanten zien.

"In de vorige ervaring hadden we wat we onze functieroulatie noemen. Dat is prima, maar je kunt er alleen dat ene stukje content op plaatsen. En dan is dat misschien niet het stukje content waar iedereen in geïnteresseerd is. En wat meer is interessant voor ons is om dat naar boven te verplaatsen en dan recht in het midden van het scherm de mogelijkheid te hebben om te kijken naar wat je het laatst hebt bekeken of waar je misschien meer in geïnteresseerd bent.

En als u op zoek was naar iets nieuws, dan helpt het menu u zo snel mogelijk naar de volgende plek waar u heen wilt. Het was gebaseerd op feedback van klanten, maar de meest relevante functies en inhoud in het midden van het scherm hebben is de meest klantgerichte benadering.

Wat betreft het verkrijgen van de nieuwe update - die aanvankelijk naar de nieuwste generatie Fire TV Stick- en Fire TV Stick Lite-apparaten komt - zal het een "volledig naadloze ervaring" zijn, zegt Gilmartin.

"Ik denk dat [klanten] verrast en opgetogen zullen zijn als ze het krijgen." Er zijn ook videos beschikbaar om mensen door de nieuwe interface te leiden. "Het goede hieraan is dat het dat niet is, het is geen volledige verandering van 360 graden. Veel van de beste functionaliteit is aanwezig uit de vorige ervaring. Wat we hebben gedaan, is het een stuk gemakkelijker maken voor klanten, dus ik doe het niet denk dat er een enorme hindernis zal zijn voor klanten. "

We hebben Gilmartin gevraagd om te bevestigen of de nieuwe interface naar oudere apparaten komt. Ja, en zo snel mogelijk ... we komen ook bij alle andere apparaten.

Een ding waar we met de nieuwe interface vooral in geïnteresseerd waren, is dat er geen scheiding blijft tussen on-demand series en live content, bijvoorbeeld Premier League-voetbal. Het kan bijvoorbeeld moeilijk zijn om te zien wat nu live is. "Ja, het is iets waar we aan werken", zegt Gilmartin. "We evolueren voortdurend en ik denk dat we heel snel zullen evolueren met deze nieuwe ervaring. En ik denk, weet je, het is iets waar we ons op zullen concentreren om live-inhoud te splitsen van recentelijk bekeken of serie-inhoud."

Onlangs tekenden Sky en Amazon een overeenkomst waardoor Amazon Prime begon met uitrollen op Sky Q-boxen. Omgekeerd is Skys Now TV-app ook debuteerde op Fire TV-apparaten. We vroegen of de timing was ontworpen om samen te vallen met Prime Videos overvloed aan Premier League-wedstrijden in december . "We streven ernaar om dingen zo snel mogelijk klaar te krijgen en we leveren ze aan klanten zodra ze klaar zijn.

"En dus is het fijn dat het vlak voor de kerstperiode is, precies op tijd voor alle inhoud waar mensen hopelijk wat meer tijd zullen hebben om niet zoveel videogesprekken te voeren en met hun gezin te kijken. de timing is geweldig, we brengen het gewoon naar buiten wanneer we maar kunnen. "

Zouden we kunnen zien dat Amazon probeert een one-stop-abonnementsservice aan te bieden zoals Sky heeft geprobeerd te doen en te bundelen in andere services?

Gilmartin is hier terughoudend over, maar zegt dat het zal worden overwogen. "We zullen altijd blijven kijken naar wat klanten van ons vragen. En als we in de toekomst een behoefte zien om te proberen deze diensten samen te stellen en klanten een one size fits all-aanpak te geven, dan is dat iets waar we aan werken. er zijn zoveel verschillende services waar klanten zich voor kunnen aanmelden [en] ik denk dat de belangrijkste focus is om het ze gemakkelijk te maken wanneer ze het apparaat uitpakken.

Geschreven door Dan Grabham.