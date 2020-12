Heb je een Fire TV-kubus? U kunt nu beeld-in-beeld maken voor deurbellen en cameras

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In navolging van de deal met Sky eerder deze week, heeft Amazon nu een nieuwe feature aangekondigd voor de huidige Fire TV Cube (2e generatie).

Het apparaat kan u nu een beeld-in-beeld-feed van compatibele smarthome- en deurbelcameras laten zien.

Dus als je Prime Video kijkt - of iets anders op je Fire TV Cube - en iemand drukt op je Ring-deurbel, dan kun je ervoor kiezen om de videofeed in de rechterbovenhoek van het scherm te krijgen. Een behoorlijk leuke functie.

Behalve Ring-apparaten (Ring is natuurlijk ook eigendom van Amazon) werkt het ook met cameras van Nest, Wyze en Logitech. Vreemd genoeg is er echter geen ondersteuning voor een ander Amazon-merk, Blink.

Als je de video in de bovenhoek van je scherm ziet spelen, kun je Alexa, praat met [Ring device name] zeggen om met de bezoeker te praten, of Alexa, show me [Ring device name] zeggen om de video uit te vouwen naar volledig scherm.

Amazon zegt ook dat er nu meer dan 50 miljoen unieke gebruikers zijn van Fire TV-apparaten.

Geschreven door Dan Grabham.