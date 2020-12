De opnieuw ontworpen Fire TV-interface van Amazon wordt uitgerold, maar voorlopig alleen voor nieuwe apparaten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De nieuwe opnieuw ontworpen Fire TV-interface zal volgens Amazon "in de komende weken" worden uitgerold. We wisten dat het later in 2020 zou komen, dus het wringt zich in voordat januari eraan komt.

Het slechte nieuws is dat het in ieder geval in eerste instantie alleen naar de onlangs aangekondigde apparaten van de streaminggigant komt, de nieuwe Fire TV Stick (3e generatie) en Fire TV Stick Lite.

Het is momenteel onduidelijk wanneer en of het naar oudere apparaten zal komen, maar je zou hopen dat het op zijn minst naar de 4K-apparaten komt die al op de markt zijn.

Het herontwerp - dat veel schoner is dan de huidige VERY BUSY-interface - werd aangekondigd tijdens de jaarlijkse lancering van Amazons apparaten en services in september, waar we de nieuwe Fire-sticks zagen lanceren naast de balvormige Echo en Echo Dot plus een hele reeks nieuwe apparaten van Ring.

De nieuwe Fire TV-interface biedt profielen - waarschijnlijk de belangrijkste functie - wat betekent dat gezinsleden hun eigen persoonlijke ervaring kunnen hebben. Er is ook het eerder genoemde duidelijkere ontwerp, een nieuw startscherm, een hoofdnavigatiebalk in het midden van het scherm zoals veel andere smart tv-interfaces. Amazon zegt dat het ook de ontdekking van inhoud heeft verbeterd.

We hopen binnenkort een kijkje te nemen in de nieuwe interface en u een volledige rondleiding te geven door het nieuwe Fire TV-ontwerp.

Geschreven door Dan Grabham.