(Pocket-lint) - De herfstinternationals 2021, oftewel Autumn Nations Cup 2021, zijn nu van start gegaan.

In de competitie strijden Argentinië, Australië, Engeland, Fiji, Frankrijk, Georgië, Ierland, Italië, Japan, Nieuw-Zeeland, Schotland, Zuid-Afrika, Tonga en Wales over vier ronden.

In tegenstelling tot vorig jaar is er geen echte toernooistructuur, hoewel elke wedstrijd een clash tussen het noordelijk en het zuidelijk halfrond is om te zien wie er als beste uit de bus komt.

De serie begon op zaterdag 30 oktober, waarbij Schotland Tonga versloeg en Nieuw-Zeeland Wales versloeg.

Ronde twee wedstrijden zullen plaatsvinden op 6-7 november. Ronde drie op 13-14 november. Terwijl de laatste ronde van wedstrijden wordt gespeeld in het weekend van 20-21 november 2021.

De meeste games zullen beschikbaar zijn om te bekijken op Amazon Prime Video. Je hebt een abonnement nodig om te kijken, maar als je een Prime-abonnement hebt, heb je al toegang.

Zodra je een abonnement hebt, kun je kijken op elk apparaat dat de Amazon Video-app aanbiedt, of dat nu je telefoon, tablet, tv, gameconsole of computer is. Hier is een volledige gids over hoe u Amazon Video op uw tv kunt bekijken .

De wedstrijden van Ierland vormen de enige uitzondering, waarbij Ierland vs Japan, Ierland vs Nieuw-Zeeland en Ierland vs Argentinië live worden uitgezonden op Channel 4 in het VK en natuurlijk Ierland zelf.

Hier is een overzicht van de komende wedstrijden, de aftraptijden en waar je ze kunt bekijken. Alle tijden zijn GMT.

6 november Ierland Japan 13:00 Kanaal 4 6 november Italië Nieuw-Zeeland 13:00 Amazon Prime-video 6 november Engeland Tonga 15:15 uur Amazon Prime-video 6 november Wales Zuid-Afrika 17:30 Amazon Prime-video 6 november Frankrijk Argentinië 20:00 Amazon Prime-video 7 november Schotland Australië 14:15 uur Amazon Prime-video

13 november Italië Argentinië 13:00 Amazon Prime-video 13 november Schotland Zuid-Afrika 13:00 Amazon Prime-video 13 november Ierland Nieuw-Zeeland 15:15 uur Kanaal 4 13 november Engeland Australië 17:30 Amazon Prime-video 14 november Frankrijk Georgië 13:00 Amazon Prime-video 14 november Wales Fiji 15:15 uur Amazon Prime-video

20 november Schotland Japan 13:00 Amazon Prime-video 20 november Italië Uruguay 13:00 Amazon Prime-video 20 november Engeland Zuid-Afrika 15:15 uur Amazon Prime-video 20 november Wales Australië 17:30 Amazon Prime-video 20 november Frankrijk Nieuw-Zeeland 20:00 Amazon Prime-video 21 november Ierland Argentinië 14:15 uur Kanaal 4