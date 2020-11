Autumn Nations Cup 2020: Hoe kijk je naar de rugby herfstinternationals

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nu stadions gesloten zijn, is het onwaarschijnlijk dat je een kaartje hebt voor de herfstinternationals van 2020 of de Autumn Nations Cup 2020 om het zijn volledige naam te geven.

In de competitie zullen Engeland, Fiji, Frankrijk, Georgië, Ierland, Italië, Schotland en Wales het tegen elkaar opnemen in drie rondes en een finaleweekend.

De openingswedstrijd is op vrijdag 13 november, met aftrap om 19.00 uur, met ronde één-wedstrijden in het weekend van 14-15 november.

De tweede ronde wedstrijden worden gedurende het weekend van 21-22 november gespeeld.

De derde ronde wedstrijden worden gespeeld op 28 en 29 november.

Het finaleweekend vindt plaats op 5-6 december.

De meeste games zullen beschikbaar zijn om te bekijken op Amazon Prime Video. Je hebt een abonnement nodig om te kijken, maar als je een Prime-abonnement hebt, heb je al toegang.

Zodra je een abonnement hebt, kun je kijken op elk apparaat dat de Amazon Video-app aanbiedt, of dat nu je telefoon, tablet, tv, gameconsole of computer is. Hier is een volledige gids over hoe u Amazon Video op uw tv kunt bekijken .

Er zijn echter drie games die op kanaal 4 zullen verschijnen. Daartoe behoren de openingswedstrijd Ierland tegen Wales op 13 november, Engeland tegen Ierland op 21 november en Ierland tegen Georgië op 29 november.

Hier is een overzicht van de wedstrijden, de starttijden en waar je ze kunt bekijken. Alle tijden zijn GMT.

13 nov Ierland Wales 19:00 Kanaal 4 14 nov Italië Schotland 12:45 uur Amazon Prime Video 14 nov Engeland Georgië 03:00 Amazon Prime Video 15 nov Frankrijk Fiji 2.30 uur savonds Amazon Prime Video

21 nov Italië Fiji 12:45 uur Amazon Prime Video 21 nov Engeland Ierland 03:00 Kanaal 4 21 nov Wales Georgië 17:15 uur Amazon Prime Video 22 nov Schotland Frankrijk 03:00 Amazon Prime Video

28 nov Schotland Fiji 13:45 uur Amazon Prime Video 28 nov Wales Engeland 4:00 in de middag Amazon Prime Video 28 nov Frankrijk Italië 20:00 Amazon Prime Video 29 nov Ierland Georgië 2:00 Kanaal 4

05 dec Georgië Nader te bepalen 12.00 uur Amazon Prime Video 05 dec Ierland Nader te bepalen 14:15 uur Amazon Prime Video 05 dec Wales Nader te bepalen 16:45 uur Amazon Prime Video 05 dec Engeland Nader te bepalen 2:00 Amazon Prime Video

Geschreven door Chris Hall.