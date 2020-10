Handsfree Alexa komt naar alle Amazon Fire-tvs

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon maakt volledige handsfree Alexa-bediening van Fire TVs mogelijk, dat wil zeggen, tvs die de Fire TV-interface gebruiken. Je hoeft dus niet meer op de spraakknop op de afstandsbediening te drukken. De enige vangst is dat je een ander Alexa-apparaat in de buurt moet hebben, zoals een echo.

Als je bijvoorbeeld een Fire TV Cube hebt of een Echo-apparaat met een Fire TV Stick gebruikt, dan heb je Alexa al handsfree.

Amazon zegt dat het de zoek- en navigatiemogelijkheden met Alexa heeft verbeterd, zodat je Alexa kunt vragen om inhoud te zoeken of naar specifieke plaatsen zoals je volglijst te gaan of een app in de Fire TV-interface te openen. Er is ook een verbeterde interface op Fire TV voor veelvoorkomende Alexa-verzoeken, zoals het bekijken van je agenda of het vragen om updates van sportscores - deze nieuwe schermen weerspiegelen de weergave op een Echo Show. Deze verschijnen alleen als uw Fire TV-apparaat op dat moment actief is.

Je kunt natuurlijk ook inhoud pauzeren of afspelen, en hetzelfde doen met muziek zoals "Alexa, speel Madonna on Fire TV" zeggen om muziek af te spelen via de soundbar van je tv als je dat wilt.

Je kunt ook vragen naar de dingen die je misschien gewend bent met andere Echo-apparaten, zoals natuurlijk vragen om je Ring videodeurbel of camera te zien. Dit alles zou je al kunnen doen met de Fire TV Sticks.

Het Echo-apparaat moet worden gekoppeld aan de Fire TV, maar dit is eenvoudig. Als je Alexa vraagt om iets van Amazon Prime af te spelen via de Echo die je wilt koppelen, zal Alexa je vragen of je het wilt aansluiten bij de Fire TV. Meestal wilt u natuurlijk dat dit het Echo-apparaat is dat zich het dichtst bij uw tv bevindt. Voor Echo Show is het een iets ander proces .

De update zal "in de komende week" naar gebruikers worden uitgerold.

Geschreven door Dan Grabham.