Amazon Fire TV Streaming Stick Lite is een inkomend goedkoper alternatief voor de 4K-stick van Amazon

(Pocket-lint) - Het lijkt erop dat het evenement Apparaten en services van Amazon deze week een nieuwe Fire TV-stick zal bevatten.

De nieuwe Stick Lite is gelekt in afbeeldingen die zijn gepost door de Duitse site WinFuture.de. Het lijkt een ietwat vernieuwde versie te zijn van de oudere Amazon Fire TV Streaming Stick die onder de 4K-versie past. Verwacht dat het rond de $ 35 of £ 35 zal klokken en opnieuw Full HD-ondersteuning biedt in plaats van 4K.

De oudere Fire TV Streaming Stick ging onlangs in de verkoop op de Amazon-sites, maar hij is nog steeds verkrijgbaar in de detailhandel - bekijk onze vergelijking van de twee bestaande sticks: Fire TV Stick vs TV Stick 4K: welke Amazon-streamingstick is het beste voor jou?

De afstandsbediening lijkt opnieuw te zijn herzien met een nieuwe tv-knop, maar er is nu geen aan / uit-knop terwijl de knoppen voor volume en dempen ook volledig zijn verdwenen.

We vermoeden dat de nieuwe tv-knop je naar een aantal live tv-kanaaldiensten brengt, waaronder het live sportaanbod van Amazon. Alexa blijft echter de belangrijkste manier om de gewenste inhoud te vinden.

Het lijkt erop dat de enige verandering aan de fysieke streamingstick de toevoeging is van het smile-logo aan de buitenkant in plaats van het volledige Amazon-woordmerk. Natuurlijk kunnen er binnenin onbekende mogelijkheden zijn.

Geschreven door Dan Grabham.