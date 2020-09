Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De legende rond Nicolas Cage lijkt geen teken van afname te bieden - hij is een van de meest verbijsterende en kwieke acteurs van zijn generatie, en eerlijk gezegd heeft hij zich al een tijdje gespecialiseerd in het vastbinden aan grotendeels vreselijke films, bezaaid met af en toe succes.

Wat hij echter nooit heeft aangepakt, is een regelmatige, terugkerende tv-rol. Dat gaat blijkbaar veranderen, met Cage in de hoofdrol aan een aanpassing van Tiger King , de Netflix docu-serie die eerder dit jaar absoluut zo enorm ontplofte.

Cage speelt Joe Exotic, de hoofdrolspeler in het verhaal, en het is eerlijk om te zeggen dat het beetje casting heel goed is gegaan bij de bewoners van het duizendjarige internet die Tiger King in de eerste plaats zo verslonden. Hij heeft de juiste mix van acteerkarbonades en totale gekheid die Joe Exotic tijdens zijn interviews en beelden liet zien.

Nu heeft de productie van de show een stap vooruit gezet, met Amazon Studios aan boord om zich aan te sluiten bij CBS Television Studios en Imagine Television aan het roer van de serie.

Of dat betekent dat het in tenminste sommige gebieden naar Amazon Prime Video zal gaan als en wanneer de show wordt uitgebracht, is in dit stadium een raadsel, maar het voelt waarschijnlijk aan.

De nieuwe serie is technisch ook gebaseerd op hetzelfde boek dat de inspiratie was voor de Netflix-documentaire, "Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild", van Leif Reigstad - voor het geval iemand zich afvroeg hoe Amazon een show kon maken gebaseerd op een Netflix-show zonder problemen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.