(Pocket-lint) - Amazon biedt een nieuwe hub, Prime Video Cinema genaamd, waarmee je films kunt streamen die oorspronkelijk bedoeld waren voor wereldwijde release.

Het valt niet te ontkennen dat de pandemie de manier waarop we naar theatrale releases kijken, heeft veranderd. Nu bioscopen over de hele wereld gesloten zijn, zijn veel studios gedwongen om hun films met een groot budget in première te brengen op streamingplatforms, wat betekent dat je niet naar je buurttheater hoeft te gaan om de zomerse popcornhits van dit jaar of Oscars-kanshebbers te bekijken. Maar je moet bereid zijn om vanuit je luie stoel te kijken.

Dit is wat u moet weten over Prime Video Cinema en hoe u het kunt gebruiken om films in de bioscoop te huren of te kopen.

Prime Video Cinema is een Prime Video-hub waarmee u nieuwe "theatrale" releases kunt huren of kopen.

U hebt toegang tot de Prime Video-streamingdienst op Fire TV-apparaten, iOS- en Android-apparaten, gameconsoles, smart-tvs en internet. Het biedt duizenden films, tv-programmas, originelen en andere titels, waarvan sommige gratis kunnen worden bekeken door Amazon Prime-abonnees. Theatrale releases kosten echter doorgaans extra, omdat studios nog steeds inkomsten moeten genereren uit hun producties die door de pandemie zijn getroffen.

Prime Video Cinema-titels kunnen worden gehuurd of gekocht via de Amazon-website of via de Prime Video-app op ondersteunde apparaten.

Het is vrij eenvoudig om Prime Video Cinema-titels te vinden. Start Prime Video op uw apparaat of ga hier naar deze Prime Video-pagina en zoek naar titels die zijn gelabeld als "in-theatre-aankoop" of "in-theater-verhuur". Selecteer het gewoon en koop of huur het zoals normaal. De betalingsgegevens die aan uw Amazon-account zijn gekoppeld, worden in rekening gebracht. Bekijk de pagina met veelgestelde vragen van Amazon voor meer informatie. Hier is ook een stapsgewijze handleiding:

Blader door de catalogus op de Amazon-website , in de Prime Video-app , of gebruik de zoekfunctie om een specifieke titel te vinden. Op de productpagina van de titel worden beschikbare aankoopopties weergegeven. Als u een titel koopt, wordt deze permanent toegevoegd aan "My Stuff". Als u een titel huurt, wordt deze daar voor een beperkte periode toegevoegd. Selecteer de optie om te kopen of te huren, indien van toepassing. (Als u Meer aankoopopties selecteert, worden opties voor afspeelkwaliteit weergegeven). Als u ouderlijk toezicht heeft ingesteld, wordt u mogelijk gevraagd uw pincode in te voeren om de aankoop te voltooien.

Gehuurde titels blijven 30 dagen in uw videobibliotheek staan vanaf de huurdatum. Als je echter op play op de gehuurde titel drukt, heb je minimaal 48 uur om deze te bekijken. Sommige titels hebben langere kijkperiodes, zei Amazon.

De kosten per titel zijn afhankelijk. We hebben gezien dat aankopen voor films in de bioscoop variëren van $ 9,99 tot $ 19,99, terwijl verhuur meestal $ 4,99 tot $ 5,99 kost.

Bekijk hier de catalogus. U kunt de hub vinden door op het tabblad "Huren of kopen" op de Prime Video-website te klikken - dit zou de bovenste categorie op de pagina moeten zijn. Op dit moment zien we titels om te kopen, zoals Guest House, maar ook verhuur zoals The Tax Collector en Vanished.

Als bioscopen open zijn in uw land, zijn in-theatre-titels die beschikbaar zijn in Prime Video Cinema mogelijk verkrijgbaar bij uw plaatselijke bioscoop. U kunt het beste uzelf controleren. Verken ook andere platforms zoals Roku en Google Play Store en Apple, aangezien zij ook in-theatre-aankopen en -verhuur aanbieden.

Geschreven door Maggie Tillman.