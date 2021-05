Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Op zoek naar een geweldige nieuwe tv-serie om te binge-watchen op Amazon Prime Video ? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Dit is de lijst met geweldige shows van het Pocket-lint-team die beschikbaar zijn om te bekijken op Amazon Prime Video.

Als het op onze lijst staat, heeft ten minste één lid van het Pocket-lint-team de show bekeken en zou het aanbevelen. Er is een reeks shows die geschikt zijn voor verschillende smaken, of je nu een detective of een romanticus bent, dus je moet minstens één show vinden die je de komende weken elke avond met plezier zult bekijken.

Onder elke show vind je het aantal seizoenen, de typische afleveringsduur en het aantal afleveringen in totaal, zodat je kunt inschatten hoe lang het duurt voordat je door de show bent, klaar voor je volgende binge.

Overal kleine vuurtjes

Seizoenen: 1

Afleveringen: 8

Afleveringsduur: 60 minuten

Gelijkaardig aan: Big Little Lies, Dead to Me, Shaerp Objects, Modern Love

Little Fires Everywhere is een miniserie gebaseerd op het boek uit 2017 van Celeste NG. Het volgt de met elkaar verweven levens en het lot van de beeldschone Richardson-familie en moeder Mia Warren en haar dochter Pearl Warren. Een seizoen twee staat momenteel niet op de kaart.

Jack Ryan

Seizoenen: 2

Afleveringen: 16

Afleveringsduur: 60 minuten

Gelijkaardig aan: All the Devils Men, Mile 22, Treadstone

CIA-analist - Jack Ryan - ontdekt een patroon in terroristische communicatie in een reeks verdachte bankoverschrijvingen. Zijn ontdekking brengt hem van zijn kantoorbaan naar het centrum van een gevaarlijke veldopdracht in de jacht op een opkomende terrorist die een aanval op de VS en bondgenoten beraamt. Een seizoen 3 is bevestigd.

Bosch

Seizoenen: 6

Afleveringen: 60

Afleveringsduur: 47 minuten

Vergelijkbaar met: The Killing, Sneaky Pete, Ray Donovan, Goliath

Gebaseerd op de romans van Michael Connelly, volgt de serie Bosch LAPD-homocide-detective Harry Bosch die werkt aan het oplossen van verschillende zaken, terwijl hij ook terechtstaat voor de fatale moord op een verdachte van een seriemoord. Een zevende seizoen is bevestigd.

De Grand Tour

Seizoenen: 5

Afleveringen: 42

Afleveringsduur: 60 minuten

Gelijkaardig aan: The Grand Tour Presents, The Great Escapists, James May Our Man In Japan

De Grand Tour volgt Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May op hun avonturen over de hele wereld, waarbij ze verschillende autos besturen - en aanpassen - en ze tot het uiterste testen. Er worden meer seizoenen verwacht.

Prediker

Seizoenen: 4

Afleveringen: 43

Afleveringsduur: 60 minuten

Vergelijkbaar met: American Gods, Good Omens, Legion

Na een bovennatuurlijke gebeurtenis in zijn kerk roept een predikant - Jesse Custer - die een drankprobleem heeft en zijn geloof verliest, de hulp in van een vampier en zijn ex om God te vinden. Geen seizoenen meer.

Dit zijn wij

Seizoenen: 5

Afleveringen: 86

Afleveringsduur: 45 minuten

Vergelijkbaar met: Brothers and Sisters, Modern Family, Life in Pieces

This is Us richt zich op een unieke set drielingen - Kevin, Kate en Randall - en hun ouders - Rebecca en Jack Pearson, die allemaal op dezelfde dag werden geboren. Een seizoen 6 komt eraan.

Vikingen

Seizoenen: 6

Afleveringen: 89

Afleveringsduur: 45 minuten

Vergelijkbaar met: Game of Thrones, Boudica, Rise of the Viking

Vikings is de scriptserie van The History Channel die volgt op Ragnar Lothbrok - afstammeling van Odin en god van oorlogen en krijgers - en zijn vastberadenheid om koning van de Vikingen te worden. Geen seizoenen meer.

De jongens

Seizoenen: 2

Afleveringen: 16

Afleveringsduur: 60 minuten

Vergelijkbaar met: Invincible, American Gods, The Tick

The Boys is een serie die een groep burgerwachten volgt, bekend als The Boys, die het tot hun missie maken om corrupte superhelden die hun duistere kanten hebben omarmd, uit te schakelen. Een seizoen 3 komt eraan.

De man in het hoge kasteel

Seizoenen: 4

Afleveringen: 40

Afleveringsduur: 60 minuten

Gelijkaardig aan: Hunters, Hitler: The Rise of Evil, Jack Ryan

The Man in the High Castle is gebaseerd op de roman van Philip K. Dick, waarin wordt onderzocht hoe Amerika zou zijn als de geallieerde mogendheden de Tweede Wereldoorlog hadden verloren en Japan en Duitsland regeerden. Geen seizoenen meer.

Stiekeme Pete

Seizoenen: 3

Afleveringen: 30

Afleveringsduur: 60 minuten

Vergelijkbaar met: Start Up, The Infiltrator, Bosch

Sneaky Pete gaat over een oplichter die op de vlucht is voor een gangster en dekking zoekt als zijn celgenoot Pete. In zijn dekmantel wordt hij herenigd met Petes familie die hem meesleurt in een wereld die net zo gevaarlijk is als degene voor wie hij op de vlucht is. Geen seizoenen meer.

Bobs Burgers

Seizoenen: 11

Afleveringen: 215

Afleveringsduur: 22 minuten

Vergelijkbaar met: Futurama, American Dad, Family Guy, Big Mouth

Bobs Burgers is een animatieserie die zich richt op Bob en zijn familie die hun droomrestaurant Bobs Burgers runnen. De zaken zijn niet de snelste, maar ze blijven hoopvol. Er komen meer seizoenen aan.

Greys Anatomy

Seizoenen: 17

Afleveringen: 380

Afleveringsduur: 41 minuten

Vergelijkbaar met: Chicago Med, Chicago Fire, This is Us

Greys Anatomy volgt chirurgische stagiaire Meredith Gray en haar leeftijdsgenoten, evenals hun surpervisors. Het zijn echter niet alleen hun professionele leven, het zijn ook alle sappige stukjes uit hun persoonlijke leven, die van nature met elkaar verweven zijn. Een seizoen 18 is bevestigd.

Opstarten

Seizoenen: 3

Afleveringen: 30

Afleveringsduur: 44 minuten

Vergelijkbaar met: Mad Dogs, Con Man

StartUp volgt een wanhopige bankier, een Amerikaanse bendeheer en een hacker die allemaal gedwongen worden samen te werken in een onwaarschijnlijke samenwerking om een bedrijf op te bouwen en in leven te blijven. Geen seizoenen meer.

Geschreven door Britta O'Boyle.