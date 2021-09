Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Op zoek naar een geweldige nieuwe tv-serie om te bingewatchen op Amazon Prime Video ? U bent hier aan het juiste adres. Dit is de lijst van het Pocket-lint-team met geweldige shows die beschikbaar zijn om te bekijken op Amazon Prime Video.

Als het op onze lijst staat, heeft ten minste één lid van het Pocket-lint-team de show gezien en zou het aanbevelen. Er is een scala aan shows die geschikt zijn voor verschillende smaken, of je nu een detective of een romanticus bent, dus je zou de komende weken minstens één show moeten vinden waar je elke avond met plezier naar zult kijken.

Onder elke show vind je het aantal seizoenen, de typische lengte van de afleveringen en hoeveel afleveringen in totaal, zodat je kunt inschatten hoe lang het duurt voordat je door de show bent, klaar voor je volgende eetbui.

Solos

Seizoenen: 1

Afleveringen: 7

Afleveringsduur: minuten

Gelijkwaardig aan:

Solos is een zevendelige anthologiereeks die zeven unieke personage-gedreven verhalen volgt, die elk beginnen aan een avontuur in een onzekere toekomst. De serie benadrukt de verbinding door de menselijke ervaring, zelfs tijdens onze meest geïsoleerde momenten.

Negen volmaakte vreemden

Seizoenen: 1

Afleveringen: 8

Afleveringsduur: 43 minuten

Vergelijkbaar met: Moderne liefde, alleen moorden in het gebouw, de witte lotus

Nine Perfect Strangers richt zich op negen gestresste stadsbewoners die naar een boutique gezondheids- en wellnesscentrum genaamd Tranquillum House gaan in een poging genezing en totale transformatie te vinden. Natuurlijk is niets ooit wat het lijkt.

Bosch

Seizoenen: 7

Afleveringen: 68

Afleveringsduur: 47 minuten

Gelijkaardig aan: The Killing, Sneaky Pete, Ray Donovan, Goliath

De serie Bosch is gebaseerd op de romans van Michael Connelly en volgt de LAPD-rechercheur Harry Bosch die verschillende zaken probeert op te lossen, terwijl hij ook terechtstaat voor het dodelijk neerschieten van een verdachte van seriemoord.

Jack Ryan

Seizoenen: 2

Afleveringen: 16

Afleveringsduur: 60 minuten

Gelijk aan: All the Devils Men, Mile 22, Treadstone

CIA-analist Jack Ryan ontdekt een patroon in terroristische communicatie in een reeks verdachte bankoverschrijvingen. Zijn ontdekking duwt hem van zijn bureaubaan naar het centrum van een gevaarlijke veldopdracht in de jacht op een opkomende terrorist die een aanval op de VS en bondgenoten beraamt. Een seizoen 3 is bevestigd.

Overal kleine vuurtjes

Seizoenen: 1

Afleveringen: 8

Afleveringsduur: 60 minuten

Vergelijkbaar met: Big Little Lies, Dead to Me, Shaerp Objects, Modern Love

Little Fires Everywhere is een miniserie gebaseerd op het boek uit 2017 van Celeste NG. Het volgt de met elkaar verweven levens en het lot van de beeldschone Richardson-familie en moeder Mia Warren en haar dochter Pearl Warren. Een seizoen twee staat momenteel niet op de planning.

De Grand Tour

Seizoenen: 5

Afleveringen: 42

Afleveringsduur: 60 minuten

Vergelijkbaar met: The Grand Tour Presents, The Great Escapists, James May Our Man In Japan

De Grand Tour volgt Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May op hun avonturen over de hele wereld door verschillende autos te besturen en aan te passen en ze tot het uiterste te testen. Er worden meer seizoenen verwacht.

Prediker

Seizoenen: 4

Afleveringen: 43

Afleveringsduur: 60 minuten

Gelijkaardig aan: Amerikaanse goden, goede voortekenen, legioen

Na een bovennatuurlijke gebeurtenis in zijn kerk roept een prediker - Jesse Custer - die een drankprobleem en een verlies van geloof heeft, de hulp in van een vampier en zijn ex om God te vinden. Geen seizoenen meer.

Dit zijn wij

Seizoenen: 5

Afleveringen: 86

Afleveringsduur: 45 minuten

Gelijk aan: Broers en zussen, Modern gezin, Leven in stukken

This is Us richt zich op een unieke drieling - Kevin, Kate en Randall - en hun ouders - Rebecca en Jack Pearson, die allemaal op dezelfde dag zijn geboren. Er komt een seizoen 6 aan.

Vikingen

Seizoenen: 6

Afleveringen: 89

Afleveringsduur: 45 minuten

Vergelijkbaar met: Game of Thrones, Boudica, Rise of the Viking

Vikings is de scriptserie van The History Channel die Ragnar Lothbrok volgt - afstammeling van Odin en god van oorlogen en krijgers - en zijn vastberadenheid om koning van de Vikingen te worden. Geen seizoenen meer.

de jongens

Seizoenen: 2

Afleveringen: 16

Afleveringsduur: 60 minuten

Gelijkaardig aan: Invincible, American Gods, The Tick

The Boys is een serie die een groep burgerwachten volgt, bekend als The Boys, die het tot hun missie maken om corrupte superhelden neer te halen die hun duistere kanten hebben omarmd. Er komt een seizoen 3 aan.

De man in het hoge kasteel

Seizoenen: 4

Afleveringen: 40

Afleveringsduur: 60 minuten

Gelijk aan: Hunters, Hitler: The Rise of Evil, Jack Ryan

The Man in the High Castle is gebaseerd op de roman van Philip K. Dick en onderzoekt hoe Amerika eruit zou zien als de geallieerden de Tweede Wereldoorlog hadden verloren en Japan en Duitsland zouden regeren. Geen seizoenen meer.

Stiekeme Piet

Seizoenen: 3

Afleveringen: 30

Afleveringsduur: 60 minuten

Gelijk aan: Start Up, The Infiltrator, Bosch

Sneaky Pete gaat over een oplichter die op de vlucht is voor een gangster en dekking zoekt als zijn celgenoot Pete. In zijn dekmantel wordt hij herenigd met Petes familie die hem meesleuren in een wereld die net zo gevaarlijk is als de wereld waarvoor hij op de vlucht is. Geen seizoenen meer.

Bobs Burgers

Seizoenen: 11

Afleveringen: 215

Afleveringsduur: 22 minuten

Gelijkaardig aan: Futurama, American Dad, Family Guy, Big Mouth

Bobs Burgers is een animatieserie over Bob en zijn familie die hun droomrestaurant Bobs Burgers runnen. De zaken gaan niet het snelst, maar ze blijven hoopvol. Er komen nog meer seizoenen.

Greys Anatomy

Seizoenen: 17

Afleveringen: 380

Afleveringsduur: 41 minuten

Gelijkaardig aan: Chicago Med, Chicago Fire, Dit zijn wij

Greys Anatomy volgt chirurgische stagiaire Meredith Gray en haar collegas, evenals hun supervisors. Het is echter niet alleen hun professionele leven, het zijn ook alle sappige stukjes uit hun persoonlijke leven, die natuurlijk met elkaar verweven zijn. Een seizoen 18 is bevestigd en arriveert op 30 september in de VS op ABC.

Beginnen

Seizoenen: 3

Afleveringen: 30

Afleveringsduur: 44 minuten

Gelijk aan: Mad Dogs, Con Man

StartUp volgt een wanhopige bankier, een Amerikaanse bendebaas en een hacker die allemaal gedwongen worden samen te werken in een onwaarschijnlijk partnerschap om een bedrijf op te bouwen en in leven te blijven. Geen seizoenen meer.

Star Trek: Lagere Dekken

Seizoenen: 2

Afleveringen: 20

Afleveringsduur: 30 minuten

Gelijkaardig aan: Futurama, DC Stargirl, Bobs Burgers, Star Trek Picard

Star Trek: Lower Decks is een geanimeerde komedieserie die zich richt op de ondersteunende bemanning die in 2380 op de USS Cerritos diende. De bemanning moet niet alleen hun taken aan boord van het schip uitvoeren, maar ook hun sociale leven.

Patriot

Seizoenen: 2

Afleveringen: 18

Afleveringsduur: 57 minuten

Gelijkaardig aan: Stiekeme Piet, Goliath, Hand van God

Patriot is gemaakt door Steve Conrad en volgt inlichtingenofficier John Tavner die alle vangnetten moet opgeven en een niet-officiële civer moet aannemen als een mid-level werknemer bij een industrieel leidingbedrijf in het Midwesten om te voorkomen dat Iran nucleair wordt.