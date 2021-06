Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Je kuntAmazon Prime Video op verschillende manieren bekijken, of dat nu een tablet, je tv, een smartphone of een browser is, maar hoe zit het met offline kijken?

Als u Amazon Prime Video-inhoud wilt kunnen bekijken terwijl u op reis bent of uw apparaat ergens wilt gebruiken waarvan u weet dat er geen goede internetverbinding is, dan zijn er meerdere manieren om inhoud te downloaden voor offline kijken.

Blijf bij ons terwijl we uitleggen hoe.

Het proces voor het downloaden van video-inhoud van Amazon Prime Video op je telefoon is redelijk eenvoudig. Volg de onderstaande stappen om inhoud van Amazon Prime Video naar je telefoon of tablet te downloaden om offline te bekijken.

Open de Amazon Prime Video-app voor Android- smartphones of Apple iPhones . Zoek naar de show of film die je wilt downloaden. Tik op Download seizoen [vul hier seizoennummer in] om een heel seizoen te downloaden. Voor films heb je natuurlijk de mogelijkheid om het hele ding naar je apparaat te downloaden. U kunt ook voor shows naar beneden scrollen en specifieke afleveringen downloaden door op het systeemvakpictogram met de pijl naast elke aflevering te tikken. U kunt kiezen of u wilt dat Prime Video u op de hoogte stelt wanneer de download is voltooid. Tik op Downloads onderaan het scherm om toegang te krijgen tot uw downloads.

Als je klaar bent met kijken, is het de moeite waard om de download te verwijderen en ruimte op je telefoon vrij te maken - je kunt de app dit ook automatisch laten doen door op Beheren in het gedeelte Downloads te tikken.

Ook in de Beheer-instellingen in het gedeelte Downloads is de mogelijkheid om Automatische downloads in of uit te schakelen. Wanneer ingeschakeld, kun je kiezen hoeveel afleveringen je automatisch wilt downloaden met opties van één tot vijf.

Je hebt hiervoor een Amazon Prime-account nodig, maar je kunt dan zowel Amazon Prime Video-content als gekochte films of shows op deze manier downloaden.

Als je Amazon Prime Video bezoekt in een browser op Windows 10, zie je een optie om de specifieke show of film waarin je geïnteresseerd bent te downloaden. Als je op die knop klikt, ga je naar de Amazon Prime Video-app voor Windows .

Download die app en log in op uw Amazon Prime-account. U krijgt dan een prettige en vertrouwde interface te zien die vergelijkbaar is met die van een smartphone.

Zoek naar de inhoud die u wilt bekijken en u ziet de optie om afzonderlijke programmas, hele seizoenen of films rechtstreeks naar uw apparaat te downloaden.

Eenmaal gedownload, is die inhoud vervolgens toegankelijk via het tabblad "Downloads" in de linkernavigatie in de app.

Voor zowel de Windows 10-app als de smartphone-app kun je de downloadkwaliteitsopties kiezen met behulp van het instellingentandwiel. Dit staat in de linkerbenedenhoek van de Windows 10-app of in de rechterbovenhoek van de smartphone-app op het tabblad Mijn spullen.

Tik in de instellingen op Streaming & Downloading en vervolgens op Downloadkwaliteit.

U kunt kiezen uit deze opties voor downloadkwaliteit:

Beste - 1 uur video verbruikt ongeveer 1,4 GB aan gegevens en opslag

Beter - 1 uur video verbruikt ongeveer 0,8 GB aan gegevens en opslag

Goed - 1 uur video verbruikt ongeveer 0,5 GB aan gegevens en opslag

De instellingen in de Windows 10-app laten je ook weten hoeveel ruimte je gebruikt met de downloads en je kunt alles verwijderen waarmee je klaar bent in het downloadgedeelte. Voor de smartphone-app toont het tabblad Downloads u deze informatie, zoals hierboven vermeld.

Het is vermeldenswaard dat je niet kunt kiezen waar de downloads worden opgeslagen, wat jammer is, want het betekent dat je de opslag niet kunt beheren als je grotere interne of externe schijven hebt die naast je belangrijkste Windows-schijf werken, of als je een microSD-kaart in uw smartphone bijvoorbeeld.

Geschreven door Adrian Willings. Bewerken door Britta O'Boyle.