(Pocket-lint) - Amazon Studios heeft hard gewerkt om van de populaire Fallout-games franchise een volledige tv-serie te maken.

Het wordt een Amazon Prime Original serie geproduceerd door Kilter Films en heeft Walton Goggins (The Hateful Eight), Ella Purcell (Yellowjackets) en Kyle MacLachlan (Twin Peaks) in de hoofdrollen.

Hier is alles wat we er tot nu toe over weten.

Fallout TV serie | Wat we weten

Harde en humoristische nucleaire fantasie

De nieuwe Fallout TV show is geïnspireerd op Bethesda's Fallout serie van post-apocalyptische RPGs. De bestaande verhaallijnen worden echter niet gebruikt. Er is speciaal een geheel nieuw verhaal geschreven.

Bethesda heeft eerder onthuld dat de show de "harde toon" van de games intact zal houden, terwijl er ook momenten van "ironische humor en B-film-nucleaire-fantasieën" in worden gestrooid. De Fallout-gameserie begon in 1997, met de release van Black Isle Studio's isometrische RPG, die zich afspeelt in een post-apocalyptisch Zuid-Californië in het jaar 2161. De latere vervolgen duiken in apocalyptische versies van Washington DC, Las Vegas en Boston.

Van de makers van HBO Westworld

Lisa Joy en Jonathan Nolan, de makers van HBO's Westworld, staan aan de basis van het project en fungeren als de makers. Todd Howard van Bethesda Game Studios en James Altman van Bethesda Softworks worden genoemd als uitvoerende producenten, terwijl Geneva Robertson-Dworet (Captain Marvel) en Graham Wagner de showrunners zijn.

"Fallout is een van de grootste gameseries aller tijden," vertelden Joy en Nolan aan The Hollywood Reporter na de oorspronkelijke aankondiging. "Elk hoofdstuk van dit waanzinnig fantasierijke verhaal heeft ons ontelbare uren gekost die we met familie en vrienden hadden kunnen doorbrengen. We zijn ongelooflijk enthousiast om samen te werken met Todd Howard en de rest van de briljante gekken bij Bethesda om dit enorme, subversieve en donker grappige universum tot leven te brengen met Amazon Studios."

Nolan heeft zelf de eerste aflevering van de show geregisseerd - na eerder ook meerdere afleveringen van Westworld te hebben geregisseerd.

Fallout TV series | Cast en crew

Hier is een overzicht van de tot nu toe bevestigde cast en crewleden voor de Fallout-serie:

Geneva Robertson-Dworet en Graham Wagner - Showrunners

Showrunners Lisa Joy en Jonathan Nolan - Uitvoerend producenten (en Nolan regisseert)

- Uitvoerend producenten (en Nolan regisseert) Todd Howard van Bethesda Game Studios - Uitvoerend producent

- Uitvoerend producent James Altman van Bethesda Softworks - Uitvoerend producent

- Uitvoerend producent Walton Goggins - Ghoul

Ghoul Ella Purcell

Kyle MacLachlan

Xelia Mendes-Jones

Aaron Moten

Fallout TV series | Verschijningsdatum

Er is nog geen releasedatum bekend, maar men denkt dat de serie in 2023 zal verschijnen.

De show is klaar met filmen (begonnen in juli 2022), maar gezien het thema zijn er veel postproductie-effecten nodig.

Een selectie van setbeelden lekte uit in augustus 2022, waaruit blijkt dat het stilistisch zal vasthouden aan de games.

@BethesdaArabic (Twitter)

Fallout TV-serie | Trailers

Er zijn nog geen trailers voor de Fallout TV show. Bethesda's Fallout Twitter account heeft echter wel een teaser getweet in 2020:

Dit werd in oktober 2022 opgevolgd met een officiële afbeelding van de show.

Geschreven door Maggie Tillman en Rik Henderson.