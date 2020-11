Hoe Amazons Prime Video Watch Party te gebruiken om met vrienden te kijken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon stelt Amazon Prime Video- abonnees nu in staat om tv-programmas en films met vrienden te bekijken via een Watch Party-functie, die nu beschikbaar is in zowel de VS als het VK. Hier is alles wat u moet weten.

Een Amazon Prime Video Watch Party kan maximaal 100 deelnemers in één groep bevatten, maar elke persoon moet een Amazon Prime-lidmaatschap hebben. Je moet nog steeds kunnen deelnemen aan een Watch Party als je op vakantie bent of weg bent voor je werk (in afwachting van de beschikbaarheid van content), maar Prime-leden in het VK kunnen niet deelnemen aan een Watch Party die is gestart door iemand met een Amazon Amerikaanse rekening.

Als je eenmaal een lidmaatschap hebt, kun je Prime Video gebruiken om mee te doen of een Watch Party te starten. U kunt zelfs kiezen uit duizenden titels, inclusief originelen en gelicentieerde inhoud. Originelen zijn onder meer Fleabag, The Marvelous Mrs. Maisel, Jack Ryan, The Big Sick, The Boys, Homecoming en My Spy. Titels die te huur of te koop zijn, zijn momenteel niet beschikbaar.

Prime Video Watch Parties maken gesynchroniseerd afspelen mogelijk en maken chatten mogelijk, zodat u in realtime kunt kijken en met andere gasten kunt praten. U moet echter een band met familie en vrienden delen om samen iets te beleven. De ingebouwde chatfunctie ondersteunt zowel tekst als ingebouwde emojis.

Blader naar een geschikte titel op het bureaublad. (Zoek naar Prime Logo of Nu kijken.) Selecteer "Watch Party" op de detailpagina. Voer een gewenste gebruikersnaam in onder "Wat is uw naam?" Klik op "Create Watch Party" om een Watch Party-link te genereren. Nodig vrienden uit met het pictogram "Delen" via e-mail, Twitter of Facebook Selecteer "Link kopiëren" om het kijkgedeelte te delen via beschikbare applicaties van derden.

Om aan de slag te gaan met een Watch Party, klik je op het Watch Party-pictogram op de film- of showpagina op de desktopwebsite van Amazon Prime Video. Je krijgt dan een link die je kunt delen met vrienden en familie. Degenen die op de link klikken, kunnen deelnemen aan de sessie en kunnen vervolgens met anderen chatten.

Als je mee wilt doen aan een Watch-party, klik dan op de link die je hebt ontvangen via een desktopwebbrowser. Zodra u bent omgeleid naar de titel, voert u uw gewenste gebruikersnaam in onder "Wat is uw naam?" en klik vervolgens op "Join Watch Party" om deel te nemen aan de Watch Party.

Geschreven door Maggie Tillman. Bewerken door Dan Grabham.