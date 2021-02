IMDb TV: prijzen, beschikbaarheid, shows en films, en meer

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - IMDb, eigendom van Amazon, biedt een door advertenties ondersteunde videostreamingservice in de VS. Het heet IMDb TV . Met deze service, die oorspronkelijk in 2019 debuteerde als IMDb TV, breidt IMDb zijn bestaande video-aanbod uit naast korte originele series, trailers en interviews met beroemdheden. Het biedt nu populaire films van volledige lengte en populaire tv-shows - helemaal gratis.

Dit is wat u erover moet weten.

Je hebt toegang tot IMDb TV op www.imdb.com/tv via een browser op je pc of Mac. U moet inloggen op IMDb, wat u kunt doen door een zelfstandig IMDb-account aan te maken (het is gratis) of door u aan te melden met uw Amazon-inloggegevens.

Je hebt ook toegang tot Freedive op alle Amazon Fire TV- en Roku-apparaten. Zoek gewoon naar de nieuwe IMDb TV-app in de rij "Uw apps en kanalen". Of zeg op Fire TV gewoon "Alexa, ga naar IMDb TV" om toegang te krijgen tot films en tv-programmas.

Je kunt ook streamen vanuit de Amazon Prime Video-app via het IMDb TV-kanaal.

Amazon heeft X-Ray van Prime Video toegevoegd aan IMDb TV . Het wordt tenslotte aangedreven door IMDb. De functie helpt je vooral om meer te weten te komen over wat (of wie) je bekijkt. Ontvang biografieën, filmografieën, feiten, trivia, achtergrondverhalen van personages, soundtrackinformatie, fotogalerijen, bonusvideo-inhoud en meer. Om X-Ray te openen, klikt u op "omhoog" op de afstandsbediening van uw tv of beweegt u uw cursor terwijl de video wordt afgespeeld.

Je kunt populaire films en populaire tv-programmas streamen, hoewel de meeste al een paar jaar oud zijn. Amazon belooft dat de IMDb TV-catalogus regelmatig nieuwe titels zal toevoegen. Hier is een klein voorbeeld van wat u vanaf februari 2021 kunt bekijken:

Bekijk hier de volledige lijst van IMDb TV voor meer informatie.

Ja. IMDb TV is een door advertenties ondersteund kanaal. In tegenstelling tot Netflix worden er dus advertenties weergegeven in plaats van gebruikers een maandelijks gratis abonnement te vragen.

IMDb TV is momenteel beschikbaar in de VS. Momenteel is er geen woord over of de service naar het VK zal komen.

Geschreven door Maggie Tillman.