Ontvang 3 maanden premium Amazon Prime Video UK-kanalen voor 99p

(Pocket-lint) - Amazon biedt Prime Video-leden drie maanden Premium Prime Video-kanalen in het VK voor slechts 99 cent per stuk.

Je kunt kiezen uit Starzplay, Acorn TV, Discovery Channel, History Play, Crime and Investigation en BFI-speler.

Ja, dat klopt - je kunt drie maanden lang verschillende kanalen krijgen als onderdeel van de line-up van Amazon Prime Video UK, helemaal gratis. Het aanbod is geldig t / m 14 oktober. En als u uw abonnement opzegt wanneer de 90 dagen voorbij zijn, hoeft u geen cent meer te betalen.

Je moet wel een Amazon Prime-lid zijn om de gratis kanalen te krijgen, maar als je eenmaal bent ingelogd, hoef je alleen maar naar de hoofdpagina van elke aanbieding te gaan om je aan te melden voor de gratis proefperiode van drie maanden. Kanalen zijn toegankelijk via de Amazon Video-apps voor meerdere apparaten of kunnen worden bekeken op een Fire TV.

Als je je abonnement op een van de kanalen wilt behouden nadat de gratis periode is afgelopen, moet je de normale prijs betalen. De normale prijs is £ 4,99 per kanaal, dus het kan duur uitpakken als je ze allemaal na de 90 dagen gebruikt.

Geschreven door Dan Grabham.