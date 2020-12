Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Fire TV Cube van de tweede generatie is verkrijgbaar tegen bijna de Black Friday- en Cyber Monday-prijs, ideaal voor een last-minute kerstcadeau.

De Fire TV Cube is in wezen een kruising tussen een conventionele 4K Fire TV Stick en een Amazon Echo-luidspreker met spraakfunctie. Het kost meestal $ 119,99 / £ 109,99, maar het is nu gedaald tot $ 99,99 en £ 79,99 - een besparing van $ 40 en £ 30!

De Fire TV Cube is een kleine set-top-box in blokjes die de volledige Fire TV-streamingervaring en een Amazon Echo combineert. Het belangrijkste kenmerk is dat de HDMI-uitgang geschikt is voor HDMI-CEC, zodat u de box en Alexa kunt gebruiken om zowel uw tv als uw Sky Box (VK) of kabelbox (VS) te bedienen.

Je kunt hem ook vertellen om het volume hoger of lager te zetten of zelfs om de tv aan te zetten vanuit stand-by. Het heeft een oplichtende strip langs de voorkant, zoals de lichtring rond de bovenkant van een Echo of Echo Dot, en knoppen aan de bovenkant zoals die op een Echo.

Het apparaat ondersteunt 4K HDR-videostreaming, Dolby Atmos-audio en integreert een ingebouwde luidspreker. Het is echter niet helemaal een volledige vervanging van Amazon Echo, omdat de geluidskwaliteit meer Echo Dot is dan een volwaardige Echo-luidspreker. Hierdoor gebruik je de Alexa spraakassistent zonder je tv aan te zetten.

De Fire TV Cube heeft dual-band wifi ingebouwd, maar wordt ook geleverd met een Ethernet-adapter voor een bekabelde internetverbinding. Afgezien daarvan omvatten aansluitingen een voedingspoort, Micro-USB-poort (waar de adapter wordt aangesloten) en de eerder genoemde HDMI 2.0a-uitgang.

U krijgt ook ondersteuning voor bedrade infraroodafstandsbediening.

Geschreven door Dan Grabham.