(Pocket-lint) - Amazon biedt een paar Fire TV-apparaten: de Fire TV Cube, Fire TV Stick , de Fire TV Stick 4K en de Fire TV Stick Lite . Deze worden allemaal geleverd met een Alexa Voice Remote, dus ze hebben niet alleen toegang tot streamingdiensten, waaronder Netflix en Amazons eigen Prime Video, maar ze kunnen ook reageren op spraakopdrachten zoals een Amazon Echo- luidspreker. De Fire TV Cube heeft zelfs zijn eigen ingebouwde farfield-microfoons, zodat Alexa je kan horen.

Welk Fire TV-apparaat je ook bezit of wilt kopen, hier zijn tal van tips en trucs om je te helpen het meeste uit je streaming mediaspeler te halen.

Om Alexa via de stemafstandsbediening te gebruiken, houdt u de microfoonknop op de afstandsbediening ingedrukt en vraagt u wat u wilt - u hoeft niet eens "Alexa" te zeggen.

Je kunt ook een Amazon Echo, Echo Dot of ander Alexa-apparaat gebruiken om je Fire TV te bedienen, wat betekent dat je de afstandsbediening helemaal niet nodig hebt. Als je een echo in de kamer hebt (of Fire TV Cube), kun je gewoon commandos blaffen en de Fire TV Stick zal gehoorzamen.

Alexa on Fire TV kan vrijwel alles doen wat een echo kan, maar met het voordeel van visuele kaarten.

Je stelt Alexa een vraag door de microfoonknop op de afstandsbediening in te drukken en zij zal zowel mondeling als met afbeeldingen op je scherm reageren. Zeg bijvoorbeeld hoe is het weer? en ze zal antwoorden voor je huidige gebied. Bovendien zie je de prognoses voor de komende week op het scherm.

Hier zijn enkele andere opdrachten die u kunt proberen:

Wat was de score van Manchester United? - of een andere sport of team natuurlijk.

"Wat staat er in mijn agenda?" - u kunt ook dagen opgeven, enz.

"Wie is de zanger van Coldplay?" - of een andere band of trivia-vraag.

"Speel Happy Mondays!" - je Fire TV speelt nummers af vanaf een Amazon Music- of Music Unlimited-account.

"Spring een minuut vooruit!" - tijdens het afspelen van video kunnen allerlei opdrachten worden gegeven.

Hoe is het verkeer? - je moet je woon-werkverkeer of reisgegevens instellen in de speciale Alexa-app voor iOS-, Android- of Amazon Fire-apparaten.

"Wat is er op het nieuws?" - stel opnieuw je favoriete nieuwsbron in de Alexa-app in; Sky News is als standaard ingesteld.

U kunt ook naar radioshows, audioboeken en nog veel meer luisteren. Raadpleeg onze aparte gids voor meer informatie over Alexa.

Je kunt Alexa ook gebruiken om met je stem naar inhoud te zoeken.

Zeg gewoon de naam van een tv-programma, film, acteur, regisseur, enz., En de zoekresultaten geven alle relevante inhoud weer. Het mooie van het Amazon-systeem is dat het niet alleen resultaten van Amazons services retourneert, maar ook Netflix. Dus als een show of film op Netflix staat, wordt deze in de resultaten weergegeven.

Het is mogelijk om een Fire TV Stick mee te nemen op vakantie, omdat u deze kunt verbinden met hotel Wi-Fi, zelfs als het internet aanvullende gegevens nodig heeft om in te loggen, zoals kamernummer. Het werkt ook als je bijvoorbeeld een student bent en wifi in een slaapzaal moet delen. Ga gewoon naar Instellingen> Netwerk, zoek het netwerk waarmee u verbinding wilt maken en als er meer details moeten worden ingevoerd, wordt een webpagina geopend met de extra vakken die vereist zijn door het hotel of de openbare locatie.

Het werkt op die manier dus net als een smartphone of tablet. Zodra de netwerkverbinding is gelukt, kunt u de Fire TV Stick gebruiken.

Wanneer je je Amazon Fire TV Stick voor het eerst opstart, wordt je gevraagd om je Amazon-accountgegevens en een postcode / postcode. De eerste is om het aan uw account te koppelen, of u nu een Prime-lidmaatschap hebt of niet. De postcode is bedoeld om ervoor te zorgen dat u nauwkeurige details krijgt op basis van uw locatie, zoals lokale weerberichten via Alexa. Als je je postcode niet hebt ingesteld of deze op een later tijdstip moet wijzigen, kun je de optie vinden in Instellingen> Voorkeuren> Locatie.

Het startscherm heeft bovenaan een grote balk die inhoud aanbeveelt - meestal van Amazon. Standaard worden hiermee video-trailers en dergelijke automatisch afgespeeld, maar u kunt die optie uitschakelen. Ga naar Instellingen> Voorkeuren> Aanbevolen inhoud en je kunt "Sta automatisch afspelen van video" en "Sta automatisch afspelen van audio toe" onafhankelijk van elkaar uit. Door ze uit te schakelen, bespaart u internetbandbreedte en -gebruik - bijvoorbeeld als u een beperkt dataplan hebt of aan het hotspotten bent.

Bepaalde geïnstalleerde apps kunnen uw kijkervaring onderbreken met pop-upmeldingen. Deze zullen waarschijnlijk niet al te veel interfereren, maar als je ze wilt uitschakelen, ga dan naar Instellingen> Voorkeuren> Meldingsinstellingen en je kunt alle meldingen verbergen door Niet onderbreken in te schakelen of op app-naar-app-basis.

Sommige apps op de Amazon Fire TV Stick of Fire TV, waaronder die van Amazon, zullen advertenties op u richten, afhankelijk van eerdere gegevens die het heeft verzameld over uw interesses. U kunt dit uitschakelen. U krijgt nog steeds advertenties te zien, maar deze zijn niet gebaseerd op verzamelde gegevens - er worden inderdaad geen gegevens meer verzameld over uw interesses en "advertentieprofiel". Ga naar Instellingen> Voorkeuren> Advertentie-ID en je kunt ze daar uitschakelen en / of je "Advertentie-ID" resetten.

De Amazon Fire TV-apparaten bieden uitgebreid ouderlijk toezicht waarmee u aankopen en apps kunt beveiligen met een pincode, zelfs de Prime Photos-app, dus een viercijferige pincode is vereist voordat u een van deze functies kunt gebruiken. Bovendien kunt u het beschikbare weergaveniveau instellen zonder dat u een pincode nodig hebt.

Als u bijvoorbeeld ouderlijk toezicht inschakelt, is het standaard weergaveniveau "Familie", waardoor alle Amazon Video-inhoud met de classificatie PG en lager kan worden bekeken met een pincode. Voor alles met een hogere beoordeling moet de pincode elke keer worden ingevoerd. U kunt de beoordelingen ook instellen op Algemeen (U), Tiener (12, 15) en Ouder (18, zonder beoordeling, Niet beoordeeld). Ga naar Instellingen> Voorkeuren> Ouderlijk toezicht om ouderlijk toezicht in te schakelen en aan te passen.

Mogelijk moet u ouderlijk toezicht voor andere services afzonderlijk aanpassen, zoals Netflix.

Bij sommige apps moet u ervoor zorgen dat het Fire TV-apparaat correct is gekalibreerd op uw schermformaat. Dit vereist dat u de opties op uw individuele televisie controleert, hoewel er een handig scherm in Instellingen is met pijlen om de juiste schaal te tonen. U vindt het in Instellingen> Beeldscherm en geluiden> Beeldscherm> Beeldscherm kalibreren. De grijze pijlen boven, onder, links en rechts moeten zichtbaar zijn met het punt dat eindigt bij elke rand. Pas uw tv-instellingen aan als dit niet het geval is.

Als u een Amazon Prime-lid bent, kunt u uw eigen fotos, gemaakt op een smartphone of camera en opgeslagen in de Prime Photos-cloudservice, gebruiken als uw Fire TV-screensaver. Prime Photos is een gratis, onbeperkte cloudopslagservice voor alle Prime-leden, die kan worden ingesteld om al uw smartphonefotos automatisch op te slaan, te uploaden naar via een browser of app, of te koppelen met een Facebook- en / of Twitter-account om geplaatste afbeeldingen te synchroniseren maatschappelijk.

Je kunt hier meer lezen over Prime Photos en hoe je toegang krijgt tot je account . Als u fotos hebt opgeslagen op Prime Photos, zijn deze toegankelijk via een Prime Photos-app die vooraf is geïnstalleerd op een Fire TV-apparaat. U kunt ze ook instellen om als screensaver te werken.

Een Fire TV Stick scrollt automatisch door mooie landschapsfotos als je een menuscherm te lang stil laat staan. U kunt de weergegeven fotos wijzigen door naar Instellingen> Weergave en geluiden> Schermbeveiliging te gaan. Hier ziet u "Amazon Collection" als het standaardalbum, klik erop en u kunt het wijzigen in elke verzameling of map met uw eigen afbeeldingen die u op Prime Photos hebt opgeslagen. U kunt ook de manier wijzigen waarop de afbeeldingen bewegen en de snelheid waarmee ze worden vernieuwd.

Standaard klikt het Fire TV-menu wanneer u scrolt. Schakel dit geluid uit door naar Instellingen> Beeldscherm en geluiden> Audio te gaan en navigatiegeluiden uit te schakelen.

Fire TV maakt het gemakkelijk om uw apparaat naar uw tv-scherm te casten. Als het is verbonden met dezelfde wifi, zou je de naam van je Fire TV-apparaat moeten zien in de lijst met beschikbare plaatsen om te casten. Helaas werkt dit niet met Apple-apparaten.

Als je je afstandsbediening bent kwijtgeraakt, kun je je tv nog steeds bedienen via de Amazon Fire TV-app, waarmee je niet alleen door het Fire TV-menu kunt navigeren, maar je ook toegang hebt tot Voice Control, net als bij een gewone Fire TV-afstandsbediening. Bekijk hier de Google Play Store-versie van de app , en hier is de versie voor iOS.

Het is gemakkelijk om apps te installeren - voornamelijk via het startscherm of zoeken - maar minder voor de hand liggend hoe u ze opnieuw kunt verwijderen als u wat ruimte wilt vrijmaken voor nieuwe downloads. Om een app te verwijderen, gaat u naar Instellingen> Applicaties> Geïnstalleerde applicaties beheren en scrolt u omlaag naar de app die u wilt verwijderen. Klik erop en je ziet de verwijderingsoptie drie regels naar beneden. U kunt ook al uw opgeslagen gegevens uit deze apps in hetzelfde menu verwijderen.

Als u de naam van uw apparaat wilt wijzigen in iets smakelijkers dan de Fire TV Cube van [Uw naam], kunt u de naam eenvoudig wijzigen in iets anders, zoals Living Room TV. U kunt in uw browser naar deze website gaan en de apparaatnaam selecteren die u wilt wijzigen.

Je kunt het ook op je telefoon doen door de Alexa-app> Apparaten> Echo en Alexa> te openen en vervolgens het apparaat te kiezen dat je hernoemt.

Ziek van binging? U kunt ook games spelen op uw Fire TV-apparaat. Natuurlijk, het is geen Playstation 5, maar de Fire TV heeft wel toegang tot een aantal klassiekers zoals Sonic, Crazy Taxi en een paar Final Fantasy-titels, evenals enkele exclusieve Amazon Fire TV-games zoals Jeopardy en Who Wants to be A Milionaire. Voeg games toe door te scrollen naar Apps in het menu bovenaan de Fire TV-startpagina en selecteer vervolgens games in het vervolgkeuzemenu dat wordt weergegeven.

Elke keer dat je met Alexa praat, slaat ze je spraakopdrachten op om haar te helpen je stem beter te leren. Je kunt al deze opnames verwijderen door naar de pagina Beheer je inhoud en apparaten in je browser te gaan, of doe het in de Alexa-app door naar Instellingen> Accountinstellingen> Geschiedenis te gaan. Van daaruit wordt u naar een pagina Stemgeschiedenis beoordelen gebracht, waar u kunt kiezen om uw spraakopnamen van de afgelopen 24 uur, 7 dagen of 30 dagen te verwijderen.

De afstandsbediening met spraakbediening van Amazon heeft een handige truc om je tv opnieuw in te stellen. Druk gewoon op de Select-knop (midden van de cirkel op je controller) en de Play / Pause-knop. Houd ze allebei vijf seconden ingedrukt en uw apparaat moet worden gereset.

U kunt eenvoudig uw favoriete Bluetooth-hoofdtelefoon instellen om te luisteren. Dit lijkt misschien niet handig voor sommige mensen, maar het is beter dan het risico te lopen je partner wakker te maken of de dialoogregels te missen omdat het volume te laag is. Ga gewoon naar Instellingen> Controllers en Bluetooth-apparaten> Andere Bluetooth-apparaten, van daaruit synchroniseert u en volgt u de instructies van uw hoofdtelefoon om het synchroniseren van de apparaten te voltooien.

U kunt volgens hetzelfde proces ook een controller toevoegen om te gamen. Het werkt met de Playstation 4 controller als je er een hebt liggen.

Geschreven door Rik Henderson en Maggie Tillman.