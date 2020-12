Hoe Amazon Prime Video op tv te bekijken: uw complete gids

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazons videostreaming Amazon Video is de grootste wereldwijde rivaal van Netflix, en net als zijn soortgenoot biedt het tv-programmas en films om direct te bekijken op een met internet verbonden apparaat.

Amazon investeert fortuinen in originele tv-inhoud en dekt ook exclusieve sporten op het platform, dus je hebt een abonnement nodig om toegang te krijgen.

Als u die of een van de duizenden andere programmas of films wilt bekijken, is dit alles wat u moet weten, inclusief hoe u het op uw tv kunt krijgen.

Amazon Video is de naam die wordt gegeven aan Amazons tv-programma en filmstreaming-applicatie en -service die beschikbaar is op meerdere apparaten. Het bestaat uit twee elementen: er zijn duizenden films en tv-boxen die u digitaal kunt huren of kopen, waarvoor u ad hoc betaalt; er is ook Amazon Prime Video, een abonnementsservice die duizenden andere tv-programmas en films biedt om te bekijken als onderdeel van het Prime-lidmaatschap.

Prime-inhoud is duidelijk als zodanig gemarkeerd en veel van de beschikbare tv-programmas zijn van eigen bodem. Amazon Originals is de naam van de vele series die door Amazon zelf zijn gemaakt, plus gelokaliseerde exclusives, zoals Vikings en Mr Robot, die mogelijk op tv in de VS worden vertoond, maar voor het eerst beschikbaar zijn voor Prime-leden in het VK, bijvoorbeeld.

Je kunt toegang krijgen tot Prime Video via een Amazon Prime-lidmaatschap, dat $ 119 (of £ 79 in het VK ) per jaar of $ 12,99 (£ 7,99) per maand kost . Of betaal $ 8,99 per maand (£ 5,99) in het VK voor alleen Prime Video-toegang. Een proefperiode van 30 dagen van Amazon Prime is beschikbaar voor nieuwe gebruikers.

Amazon Video-apps zijn beschikbaar voor veel smart-tvs van meerdere fabrikanten. Deze omvatten, maar zijn niet exclusief voor, tvs van LG, Panasonic, Samsung en Sony. U hoeft alleen de app op uw set te downloaden, deze te openen, uw Amazon-accountgegevens in te voeren en u kunt beginnen.

Veel tvs kunnen ook 4K HDR-inhoud afspelen, sommige ondersteunen Dolby Atmos. Je kunt hier compatibele modellen vinden .

Amazon Video-apps zijn ook beschikbaar voor een selectie settopboxen en dit is over het algemeen de goedkoopste en gemakkelijkste manier om Amazon Video op je tv te bekijken.

Amazons eigen streaming-apparaten - de Amazon Fire TV Stick en Fire TV Cube - hebben toegang tot hun besturingssystemen, zodat je de inhoud ziet als onderdeel van de startschermmenus en zoekresultaten. Ze zijn compatibel met Alexa en bieden een directe route naar Amazon-inhoud.

Amazon Prime Video is ook beschikbaar op veelgebruikte streamingsticks en -boxen:

Ondersteuning voor 4K Ultra HD en HDR is beschikbaar via de nieuwste settopbox van Amazon Fire TV, samen met Dolby Atmos-geluid. Sommige andere apparaten ondersteunen alleen geluid tot 5.1 surround sound. Het vereist een HDMI 2.0-poort met HDCP 2.2-kopieerbeveiliging op uw tv om te werken.

Er zijn Amazon Prime Video-apps voor alle grote consoles: PS4, PS5, Xbox One en Xbox Series X / S.

Op de Xbox One S, One X, Series X / S wordt bevestigd dat ze Prime Video in 4K HDR kunnen streamen.

Op alle apparaten hoeft u alleen maar te navigeren met een gamepad of optionele speciale afstandsbediening. Er is geen ondersteuning op Nintendo Switch.

Android- en iOS-apparaten, zoals iPhone en iPad, hebben hun eigen Amazon Video-apps, verkrijgbaar bij de respectievelijke app stores.

Amazon ondersteunt uiteraard ook alle eigen Fire-tablets volledig . Ze hebben allemaal de inhoud toegankelijk via een speciale sectie van Fire OS.

Amazon Video-inhoud, Prime of anderszins, kan via een internetbrowser op een pc of Mac worden bekeken. Ga gewoon naar het Amazon Video-gedeelte van zijn website en je kunt kiezen tussen Prime-shows en films of de digitale videotheek van de winkel.

Video die op een computer wordt afgespeeld, kan in SD of HD worden bekeken, maar heeft alleen stereogeluid.

Verhuur en aankopen via Amazon Video kunnen worden gedownload, evenals veel van de door abonnementen gedekte inhoud op Amazon Prime Video.

Ga gewoon naar de inhoud die u op een mobiel apparaat wilt downloaden en klik op de downloadknop.

Amazon streamt video met behulp van adaptieve bitrate-technologie, die de beeldkwaliteit aanpast aan je apparaat en internetverbinding. Het abonnement omvat 4K Ultra HD-streaming. Je moet ook behoorlijke breedbandsnelheden kunnen bereiken.

Dit zijn de minimale breedbandsnelheden die worden aanbevolen voor verschillende resoluties:

900 Kbps - aanbevolen voor SD-kwaliteit.

3,5 Mbps - aanbevolen voor HD-kwaliteit.

15 Mbps - aanbevolen voor 4K Ultra HD-kwaliteit.

In de meeste gevallen, op mobiele platforms, wordt audio aangeboden in 5.1 surround sound en in sommige gevallen met Dolby Atmos.

Geschreven door Rik Henderson. Bewerken door Britta O'Boyle.