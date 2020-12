Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er is nog nooit een beter moment geweest om uit te gaan en een Fire TV Stick te kopen om streamingdiensten en apps aan uw tv toe te voegen. Dat komt omdat je er nu een voor een spotprijs kunt krijgen dankzij een geweldige korting van Amazon deze Groene Maandag

De Fire TV Stick is in 2020 bijgewerkt en biedt nog steeds alle Alexa-vaardigheden via die afstandsbediening - en allemaal dezelfde streamingdiensten, maar ondersteunt alleen 1080p-inhoud. Als je op zoek bent naar iets voor een tweede tv, dan is dit wellicht precies de stick voor jou. Het is verlaagd van $ 39,99 naar $ 22,99, met een korting van 25 procent.

Eindelijk is er een nog meer betaalbare optie. De Fire TV Stick Lite valt onder de gewone stick en biedt nog steeds alleen 1080p-streaming, maar vermindert ook enkele bedieningselementen op de afstandsbediening - hij regelt bijvoorbeeld niet het volume op je tv, maar het is iets goedkoper.

De Fire TV Stick Lite is teruggebracht tot slechts $ 17,99, met een zeer goede besparing van 40 procent.

We verwachten niet dat deze deals veel langer zullen duren, aangezien ze bestaan tijdens de Black Friday- en Cyber Monday-periode en net als bij een adventskalender zijn hun dagen geteld.

