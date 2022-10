Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het eerste seizoen van HBO's House of the Dragon mag dan wel tot een einde zijn gekomen, maar verwacht niet dat je snel aan seizoen 2 toe bent.

Dat is de essentie volgens HBO's Casey Bloys. En die kan het weten, want hij is de chief content officer van het bedrijf. Hoewel er buiten de muren van HBO tot nu toe geen harde releasedatum voor het tweede seizoen is gedeeld, ging Bloys wel zo ver om te zeggen dat we het niet in 2023 hoeven te verwachten. "Ik denk ergens in '24" zei hij in gesprek met Vulture.

Dat betekent dat we heel lang zullen moeten wachten om te zien wat er gaat gebeuren in het tweede seizoen van House of the Dragon, een show die één van twee verschillende kanten op had kunnen gaan. Na het succes van Game of Thrones was het nooit gemakkelijk geweest, en House of the Dragon had kunnen verwelken. Maar dat deed het niet en het heeft zichzelf tot een kassucces gemaakt.

Sommigen zullen misschien beweren dat House of the Dragon zelfs beter is dan de serie waarvan het de prequel is, maar dat is een argument voor een andere keer.

Dat lange wachten kan verschrikkelijk nieuws zijn voor fans van Westeros, maar er is tenminste goed nieuws. Co-showrunner Ryan Condal zegt dat kijkers niet te maken zullen krijgen met een recast, zoals in het eerste seizoen, als het tweede seizoen eindelijk komt. "Ik zal zeggen, als beloning voor ons geweldige publiek voor het volgen van ons door alle tijdsprongen en recasts, ze zijn klaar," zei Condal. Hij bevestigde ook dat er geen tijdsprongen meer zullen zijn, en voegde eraan toe dat "we het verhaal vanaf nu in real-time vertellen."

Geschreven door Oliver Haslam.