Alles wat je moet weten over de Borderlands film

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Een Borderlands-film is in de maak en zou al dit jaar kunnen komen.

De videogame adaptatie heeft een stellaire cast, waaronder Jack Black als Claptrap, en is (grotendeels) geregisseerd door Eli Roth (Hostel, Cabin Fever).

Hier is alles wat je er tot nu toe over moet weten.

Borderlands de film: Wat we tot nu toe weten

De razend populaire FPS-games van Gearbox worden bewerkt voor het witte doek.

De live-action film is gebaseerd op dezelfde post-apocalyptische planeet Pandora en werd al in 2015 aangekondigd, toen de voormalige CEO van Marvel Studios een optie nam en Lionsgate de film oppikte.

Eli Roth werd toen gekozen als regisseur met Craig Mazin (The Last of Us TV-serie) aan boord als scenarioschrijver. Het filmen begon in 2021 en eindigde in de zomer van 2022. Maar na screentests achter gesloten deuren zijn er nieuwe opnames besteld en omdat Roth nu met een apart project bezig is (een volledige versie van de horrorfilm Thanksgiving, die oorspronkelijk als trailer in Grindhouse verscheen), zal de regisseur van Deadpool, Tim Miller, de film afmaken.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

De plot draait om Lilith, die een crackteam van huurlingen en buitenbeentjes (die fans van de games zullen herkennen) samenstelt om de vermiste dochter van Atlas - de machtigste man in het universum - te vinden.

Borderlands de film: Releasedatum

Een volledige releasedatum moet nog onthuld worden. Oorspronkelijk werd een release in 2023 voorspeld, maar een testvertoning in november 2022 leidde tot een reeks nieuwe opnames, waardoor de bioscooprelease mogelijk werd uitgesteld.

Als een Lionsgate film, wordt gedacht dat de streaming rechten uiteindelijk zal vallen aan Lionsgate +.

Borderlands de film: Cast

De Borderlands film heeft een indrukwekkende cast, aangevoerd door Cate Blanchett, Kevin Hart en Jack Black.

Hier is de bevestigde cast en hun rollen, zoals tot nu toe aangekondigd:

Cate Blanchett als Lilith

Kevin Hart als Roland

Jack Black als Claptrap

Jamie Lee Curtis als Dr. Patricia Tannis

Ariana Greenblatt als Tiny Tina

Krieg - Florian Munteanu

Haley Bennett

Édgar Ramírez - Atlas

Larry - Bobby Lee

Krom - Olivier Richters

Commandant Knoxx - Janina Gavankar

Gekke Moxxi - Gina Gershon

Jakobs - Cheyenne Jackson

Hammerlock - Charles Babalola

Marcus - Benjamin Byron Davis

Scooter - Steven Boyer

Ellie - Ryann Redmond

Borderlands game illumni, Penn Jillette, heeft een cameo in de film.

Borderlands de filmtrailers

Er zijn nog geen trailers voor de Borderlands film.

Een filmpje van één minuut werd getoond aan de aanwezigen op ComicCon 2022, maar heeft het daglicht online nog niet gezien.

Geschreven door Rik Henderson.