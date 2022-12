SAS Rogue Heroes Seizoen 2: Alles wat je moet weten...

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - SAS Rogue Heroes is een dramatisering van het gelijknamige boek van Ben Macintyre, dat is gepositioneerd als een geautoriseerde geschiedenis van de Britse SAS in de beginjaren.

De BBC show werd alom geprezen, omdat het de adrenaline-intensieve heldendaden die in het boek worden beschreven met een twist serveert, dankzij de bewerking van Steven Knight. Steven Knight, die schrijft en produceert, is ook bekend van Peaky Blinders.

Naast het verhaal over het ontstaan van het beroemde SAS-regiment, is dit ook het basisverhaal voor special forces-eenheden over de hele wereld.

Komt er een SAS Rogue Heroes seizoen 2?

Ja. De terugkeer van de show werd bevestigd door de BBC in december 2022, met een afsluiting "to be continued" aan het einde van seizoen 1. Het is duidelijk dat het verhaal niet af is, want het heeft slechts het oppervlak van de activiteiten van de SAS in WOII bekrast.

Het eerste seizoen was ook het derde grootste drama van de BBC van het jaar. Karen Wilson van Kudos zei: "We zijn weggeblazen door de reacties op de eerste serie en zijn zo blij om onze SAS Rogue Heroes terug te brengen voor meer. Steven's ongelooflijke verhaal heeft het publiek geboeid en er is nog zoveel meer te vertellen - ik kan niet wachten tot het publiek ziet wat er in petto is."

Wanneer zal SAS Rogue Heroes seizoen 2 te zien zijn?

De werkelijke releasedatum voor SAS Rogue Heroes Seizoen 2 is onbekend, maar er is bevestigd dat het filmen in 2023 zal plaatsvinden.

We zouden verwachten dat het pas in 2024 het scherm zal halen, maar we zullen updaten met alle details die we horen.

Wat te verwachten van SAS Rogue Heroes seizoen 2 (spoilers)

Steven Knight heeft gezegd dat "Serie twee brengt de SAS naar het Europese vasteland en zal onze helden naar de grenzen van hun uithoudingsvermogen brengen."

Degenen die het boek hebben gelezen, weten dat het niet alleen de campagne in Noord-Afrika omvat, maar ook de aanval in Europa door Italië en over het hele continent - dus we weten dat er meer te gebeuren staat.

We weten ook - spoiler alert - dat Jock Lewes (Alfie Allen), een van de grondleggers van het regiment, Afrika niet overleeft en ondanks zijn vroege invloed, zal veel aandacht uitgaan naar Paddy Mayne (Jack O'Connell) en David Stirling (Connor Swindells).

Natuurlijk wordt David Stirling tegen het einde van seizoen 1 gevangen genomen. Stirling wordt in 1943 gevangen genomen, ontsnapt vervolgens en wordt heroverd, voordat hij de rest van de oorlog in Colditz belandt. Er is een duidelijke verhaallijn die Stirling volgt, maar veel daarvan zou gewoon een afleiding kunnen zijn voor de rest van het SAS-verhaal.

De campagne in Italië zal waarschijnlijk de focus zijn voor seizoen 2, maar de vraag is hoe Kudos (de makers van de serie) het verhaal wil uitwerken. We weten zeker dat er meer details worden vrijgegeven naarmate de lancering van seizoen 2 nadert.

Is er al een trailer van SAS Rogue Heroes Seizoen 2?

Nee, nog niet - maar de trailer van seizoen 1 staat hieronder.

Hoe kan ik SAS Rogue Heroes inhalen?

SAS Rogue Heroes werd uitgezonden op BBC 1 en is beschikbaar op BBC iPlayer als boxset in het Verenigd Koninkrijk.

In de VS kun je het bekijken op EPIX.

