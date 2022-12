Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Er is zeker geen tekort aan video game films en TV adaptaties die dezer dagen worden aangekondigd, maar weinig zijn zo spannend als Hideo Kojima's Death Stranding.

De spelontwerper is niet verlegen over zijn liefde voor film, en zijn games dragen vaak hun filmische inspiratie op hun mouw. Op zijn Twitter staat zelfs te lezen: "70 procent van mijn lichaam bestaat uit films."

Het is dus geen wonder dat mensen erg enthousiast zijn over het vooruitzicht dat Kojima's werk op het witte doek komt.

Het is nog vroeg dag, en details zijn een beetje dun op de grond, maar hier is alles wat we weten tot nu toe over de komende Death Stranding verfilming.

Death Stranding film: Cast en crew

Hideo Kojima's studio, Kojima Productions, zal samenwerken met Alex Lebovici's Hammerstone Studios om de verfilming te produceren. Hammerstone Studios zit achter het veelgeprezen Barbarian, toevallig een van onze favoriete horrors van 2022.

Het plot wordt vooralsnog geheim gehouden, maar we weten dat het nieuwe elementen en personages zal introduceren in het Death Stranding-universum.

"In tegenstelling tot andere big-budget tentpole video game adaptaties, zal dit iets veel intiemer en meer geaard zijn," zei Lebovici, in een verklaring waarin hij het project aankondigde.

"Ons doel is om opnieuw te definiëren wat een videogame-adaptatie kan zijn wanneer je creatieve en artistieke vrijheid hebt. Deze film wordt een authentieke Hideo Kojima-productie."

Hoewel nog niets van de cast is bevestigd, had de videogame Death Stranding een all-star cast, waaronder Norman Reedus(Walking Dead), Mads Mikkelsen(Hannibal), Léa Seydoux(No Time to Die) en zelfs de iconische regisseur, Guillermo del Toro. We mogen verwachten dat ten minste enkele van deze acteurs ook een rol zullen spelen in de film.

We zullen dit artikel bijwerken als we meer weten.

Death Stranding film: Verschijningsdatum

Het is nog te vroeg om te zeggen wanneer de Death Stranding-film uitkomt, maar in de aankondiging stond dat de film "in een stroomversnelling zit met de ontwikkeling die gaande is."

Toch duurt het maken van films even, we schatten dat we minstens een jaar of twee verwijderd zijn van de release.

Death Stranding film: Trailers

Er zijn nog geen trailers, maar we zullen ze hier zeker toevoegen als ze uitkomen.

