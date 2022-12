Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Na enkele ernstige vertragingen is de nieuwe Dungeons and Dragons film bijna bij ons, en we kunnen niet wachten om hem te zien.

Of je nu een doorgewinterde tabletop gamer bent, een fan van de videogames, of gewoon een fan van het fantasy genre als geheel, er is gegarandeerd iets voor jou in deze aankomende flick.

Hier is alles wat je moet weten over Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves.

Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves: Wat je moet weten

De nieuwste Dungeons and Dragons-film wordt aangepakt door Jonathan Goldstein en John Francis Daley, de jongens achter 2018's Game Night - wat een leuke kijkbeurt is, mocht je die gemist hebben.

De film heeft geen verband met de vorige filmtrilogie, hij is gebaseerd in de wereld van de Forgotten Realms-campagne van het tabletopspel. Dit betekent dat als je je D20 van je percentiel kent, je getrakteerd wordt op talrijke easter eggs.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Er is nog niet veel bekend over de plot van de film, maar we weten dat de film een groep dieven volgt (verrassing, verrassing) en dat ze op een wild avontuur gaan nadat ze "de verkeerde persoon hebben geholpen het verkeerde te stelen".

De dieven zijn een bard genaamd Elgin, een barbaar genaamd Holga, een paladijn genaamd Xenk, een tovenaar genaamd Simon en tenslotte een tiefling druïde genaamd Doric.

In een interview met Collider zei Chris Pine, die Elgin speelt, dat de film lijkt op"Game of Thrones gemengd met een beetje Princess Bride en een vleugje Holy Grail". Hij vervolgde met te zeggen dat het "poppy is, het is jaren tachtig heartfelt, en er zit een beetje Goonies in."

Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves: Verschijningsdatum

De film was oorspronkelijk gepland voor een releasedatum in juli 2021, maar de pandemie zorgde voor tegenslagen in de productie.

Nu is de releasedatum vastgesteld op 31 maart 2023 in de VS en komt hij op 7 april 2023 in de bioscoop.

Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves: Cast

We noemden al Chris Pine, onze hoofdrolspeler, die je misschien kent als Captain Kirk in verschillende Star Trek films. Hij wordt vergezeld door Michelle Rodrigez, van The Fast and the Furious, die onze barbaar speelt.

Regé-Jean Page, uit Bridgerton, speelt de rol van de paladijn. Justice Smith is onze tovenaar, je kent hem misschien nog van Detective Pikachu. Sophia Lillis, bekend van It uit 2017, is de druïde. En tot slot is rom-com superster Hugh Grant gecast als de schurk, maar we vangen alleen een snelle glimp van hem op in de trailer, dus het is moeilijk te zeggen hoeveel screentime hij zal krijgen.

Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves: Trailers

Pocket-lint heeft de trailer voor Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves bovenaan deze pagina geplaatst, en hier nogmaals voor je gemak.

Er zijn ook verschillende featurettes van achter de schermen, de laatste kun je hieronder bekijken.

Vond je dit leuk?

Dan vind je onze filmvolgorde kijkwijzers misschien leuk:

We hebben ook deze geruchtenrondes over aankomende films:

Geschreven door Luke Baker.