Een gefuseerde HBO Max en Discovery+ krijgt misschien een vreselijke naam

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sinds we hoorden dat HBO Max en Discovery+ zullen fuseren was de vraag altijd "hoe zal het gaan heten?" en we hebben misschien ons antwoord.

Hoewel nog steeds niet bevestigd door een van beide TV-streamingbedrijven, is gemeld dat het gefuseerde platform gewoon Max zou kunnen heten. De naam wordt naar verluidt nu "doorgelicht door de advocaten van het bedrijf", wat suggereert dat het bijna een uitgemaakte zaak is - afgezien van eventuele last-minute problemen.

Hetzelfde rapport van CNBC merkt echter op dat "leidinggevenden nog geen beslissing hebben genomen en dat de naam nog kan worden veranderd", alvorens toe te voegen dat "Max de waarschijnlijke keuze is". CNBC citeert ongenoemde bronnen die bekend zouden zijn met de zaak.

In termen van de app, wordt gedacht dat het zal kijken en werken op een vergelijkbare manier als de Disney + ervaring, met Warner Bros. Discovery's merken krijgen individuele tegels. Dat betekent dat HBO, DC Comics, Discovery en Warner Bros. allemaal hun eigen tegels krijgen, zodat mensen naar beneden kunnen boren om de inhoud te vinden die ze willen bekijken.

Hoewel we nu misschien weten hoe de nieuwe gecombineerde abonnementsdienst gaat heten, is er nog geen informatie over wat het gaat kosten. Er wordt gedacht dat de prijs van de gecombineerde dienst nog steeds wordt besproken, en het feit dat er geen prijsinformatie is uitgelekt, suggereert dat dit het geval is en dat er nog niets is vastgelegd. HBO Max en Discovery+ kosten echter respectievelijk $14,99 en $6,99, hoewel er ook versies met reclame beschikbaar zijn.

Wat zou een eerlijke prijs zijn voor een gecombineerde HBO Max en Discovery+? Dat hangt waarschijnlijk af van wat je wilt kijken en of het neerkomt op de serie Game of Thrones en weinig anders!

Geschreven door Oliver Haslam.