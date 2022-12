EE Pocket-lint Awards 2022: Streaming-apparaat van het jaar

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als u op zoek bent naar een apparaat om inhoud op uw televisie te streamen, zijn er verschillende opties.

Wij hebben de afgelopen 12 maanden de allerbeste streamingapparaten getest en beoordeeld en hebben de beste die we hebben geprobeerd voor de EE Pocket-lint Awards geselecteerd.

Dit zijn de beste entertainment streaming boxen en dongles voor toegang tot video en audio content. We hebben een lijst met onze favorieten samengesteld en deze zijn vervolgens door een panel van elitejury's bekeken om de winnaars te kiezen.

Beste streamingapparaat: Amazon Fire TV Stick 4K Max

Amazon's Fire TV line-up is al jaren een geweldige manier om content te streamen.

De Amazon Fire TV Stick 4K Max is een van de nieuwste iteraties en moet niet worden verward met de Fire TV Stick 4K, want het is het allerbeste van Amazons apparaten.

Met specs en functies die Dolby Vision, HDR10+, HLG, Dolby Atmos-ondersteuning en Wi-Fi 6-mogelijkheden omvatten, is het een serieus stuk kit voor het streamen van uw favoriete inhoud.

De Amazon Fire TV Stick 4K Max werd geselecteerd als de winnaar van het beste streamingapparaat voor de awards van dit jaar en het is zeker het overwegen waard als uw volgende aankoop.

Zeer geprezen: Sky Stream

Sky Stream is een klein apparaat dat alles biedt wat Sky TV te bieden heeft, maar zonder al het gedoe van de satellietschotel. Deze kleine trukendoos geeft je alles wat je van Sky TV zou ervaren, maar dan via je internetverbinding. Je hebt een goede breedbandverbinding nodig om het te kunnen gebruiken, maar het is ook een geweldig alternatief voor Sky Glass en Sky Q.

Sky Stream heeft ook een doorlopend contract, dus je hoeft niet vast te zitten aan lange contracten. Het zit ook boordevol apps en toegang tot allerlei Sky- en terrestrische televisieopties, dus er is eindeloos veel inhoud om naar te kijken.

Om al deze redenen en meer is Sky Stream gekozen als onze Highly Commended optie voor de awards van dit jaar.

De beste van de rest

Onze favoriete apparaten van het afgelopen jaar omvatten meer dan alleen de winnaar en de zeer geprezen apparaten. Er zijn nog een aantal andere streamingapparaten die het overwegen waard zijn.

De Apple TV 4K was een van onze keuzes voor de shortlist omdat het een geweldige optie is voor iedereen die al in het Apple ecosysteem is ingeworteld. Dit is geen goedkoop apparaat, maar het levert wel een geweldige gebruikerservaring en goede prestaties.

Chromecast met Google TV is een geweldig alternatief voor Amazon's Fire TV Sticks. Deze Chromecast is een compleet aanbod met allerlei hoogtepunten, waaronder 4K HDR-ondersteuning, Google Assistant-integratie en een gebruiksvriendelijk ontwerp.

Aan de meer betaalbare kant is er de Roku Express 4K, die geweldige functies heeft voor een verrassend goede prijs. Het biedt zaken als AirPlay en Google Cast, plus een brede selectie van diensten en 4K HDR allemaal voor minder. Nog een geweldig streamingapparaat en zeker een om te overwegen.

Als alternatief biedt de Roku Streaming Stick 4K zowel 4K en Dolby Vision beelden samen met toegang tot alle gebruikelijke streamingdiensten. Het heeft ook AirPlay en Spotify Connect, dus veel streaming mogelijkheden.

Wat zijn de Pocket-lint Awards?

De EE Pocket-lint Awards vinden jaarlijks plaats om het beste van de technologie van de afgelopen 12 maanden te vieren. Producten moeten volledig worden beoordeeld door het Pocket-lint team om in aanmerking te komen voor de Awards en de jurering vindt plaats tegen het einde van het jaar. Door middel van een proces van longlisting en shortlisting scoort het panel van deskundige juryleden de apparaten om te resulteren in de algemene winnaar en een Highly Commended runner-up.

De Pocket-lint Awards werden in 2022 voor de 19e keer uitgereikt.

Geschreven door Adrian Willings. Bewerken door Britta O'Boyle.