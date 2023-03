Paramount+ zal vanaf deze maand beschikbaar zijn als een speciaal kanaal op het in-flight entertainment systeem van British Airways.

De streamingdienst, die eerder dit jaar in het Verenigd Koninkrijk werd gelanceerd, zal in gecureerde vorm verschijnen. BA's Highlife-platform zal daarom exclusieve Paramount+ tv-series bevatten die tijdens vluchten in alle cabineklassen on demand kunnen worden bekeken.

Dit omvat shows zoals Halo, Yellowstone, Kamp Koral: Spongebob's Under Years en de volledige Star Trek-franchise.

Het partnerschap omvat ook een QR-code op het Highlife-platform waarmee kijkers zich vervolgens kunnen abonneren op Paramount+ om een serie op hun mobiele apparaat of tv thuis te blijven bekijken.

Een introductieaanbod van één maand Paramount+ zal beschikbaar zijn voor nieuwe abonnees, en zal beschikbaar zijn via de British Airways Executive Club voor Bronze, Silver en Gold leden.

"Dit partnerschap is een fantastisch platform voor onze voortdurende groei in het Verenigd Koninkrijk, waardoor we miljoenen klanten per jaar kennis kunnen laten maken met een aantal van de beste shows waar dan ook, beschikbaar op Paramount+. We zijn ervan overtuigd dat klanten van British Airways zullen genieten van wat ze zien en aangemoedigd worden om de berg entertainment die wordt aangeboden te blijven verkennen", aldus Anna Priest, chief marketing officer van Paramount UK.

Paramount+ kost £6,99 per maand in het Verenigd Koninkrijk, of €7,99 in Ierland. Een jaarabonnement is verkrijgbaar voor respectievelijk £69,90 / €79,90. Het wordt als gratis dienst aangeboden aan abonnees van Sky Q, Sky Glass en Sky Stream met Sky Cinema-pakketten.

Meer informatie over de streamingdienst vindt u in ons diepgaande artikel: Hoeveel kost Paramount+, waar is het beschikbaar en wat kun je erop bekijken?