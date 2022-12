Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als u Paramount+ wilt opzeggen, is de gemakkelijkste en snelste manier om dit te doen via de Paramount+ website.

Er is echter een voorbehoud: je moet eerst uitzoeken waar je je op Paramount+ hebt geabonneerd. Als u zich hebt aangemeld voor de videostreamingdienst via een externe factureringsprovider zoals de App Store, Google Play, Amazon of Roku, moet u terugkeren naar dat platform om uw abonnement op te zeggen.

Paramount Plus opzeggen

Als je je hebt aangemeld voor Paramount+ via de website op je desktop of mobiel apparaat, of als je je hebt aangemeld via een smart TV (LG TV, Vizio TV, Samsung TV) of gaming console (Xbox, PS4), dan kun je gewoon rechtstreeks naar paramountplus.com gaan en klikken op gebruikersnaam in de rechterbovenhoek. Van daaruit klikt u op "Account" en vervolgens naar beneden scrollen en klikken op "Abonnement annuleren". Dat is het.

Ga naar paramountplus.com

Klik op gebruikersnaam of aanmelden in de bovenhoek U moet zich aanmelden bij uw account om het te annuleren.

Klik op "Account".

Scroll naar beneden en klik op "Abonnement opzeggen".

Heb je nog steeds hulp nodig bij het annuleren?

We denken dat je geabonneerd bent op Paramount+ via de App Store, Google Play, Amazon of Roku. Geen zorgen.

Paramount+ heeft een ondersteuningspagina met details over hoe je de streamingdienst kunt annuleren vanaf je iPhone, iPad, Apple TV, Android-telefoon, tablet of tv, Fire TV, Roku of zelfs via Prime Video en een Apple TV-kanaal. Voor de meeste van die platforms lijkt het erop dat je in het abonnementengedeelte moet duiken.

Geschreven door Maggie Tillman.