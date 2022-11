Hoe te kijken naar Smile (2022): Wordt deze al gestreamd?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Dit jaar stond bol van de fantastische horrorfilms, maar een van de succesvolste is Smile.

De griezelige psychologische horror veroverde de verbeelding van angstaanjagers over de hele wereld en bracht meer dan 210 miljoen dollar op aan de kassa.

Nu kun je vanuit je eigen huis zien waar al die ophef over gaat. Dus als je benieuwd bent wanneer, waar en hoe je Smile kunt kijken - lees dan verder, we hebben alles onder controle.

Smile (2022): Wat je moet weten

Dr. Rose Cotter is getuige van een bizar en brutaal incident met een van haar patiënten, en het wordt voorafgegaan door een zeer griezelige glimlach.

Na het incident ervaart Rose hallucinaties met grijnzende personen met dreigende waarschuwingen.

Het lijkt erop dat ze een soort vloek heeft gekregen, en de tijd dringt om het mysterie op te lossen.

De film is geschreven en geregisseerd door Parker Finn en is een bewerking van zijn eerdere korte film Laura Hasn't Slept. Hoofdrollen zijn weggelegd voor Sosie Bacon, Jessie T. Usher, Kyle Gallner, Rob Morgan en Kal Penn.

Smile (2022): Verschijningsdatum

Theatrale releasedatum

Smile werd aanvankelijk uitsluitend in theaters uitgebracht. Het begon te spelen in de VS op 30 september 2022 en in het Verenigd Koninkrijk op 28 september 2022.

Thuis release datum

Smile begon in de VS te streamen op 15 november 2022. Het is nu ook beschikbaar om digitaal te kopen of te huren in de meeste regio's.

Als je de voorkeur geeft aan fysieke media, is de release op DVD en Blu-Ray gepland op 13 december 2022.

Smile (2022): Waar te streamen

Als het gaat om op abonnementen gebaseerde streamingplatforms, is Smile momenteel exclusief voor Paramount+ in de VS. Het is nog niet duidelijk of Smile naar Paramount+ in het Verenigd Koninkrijk komt.

In de meeste regio's is Smile al te huur of te koop via digitale platforms als Amazon, YouTube, Apple TV en Vudu.

Smile (2022): Trailers

Pocket-lint heeft bovenaan deze pagina de nieuwste trailer van Smile ingesloten. De oudere trailer van de film staat hieronder.

Geschreven door Luke Baker.