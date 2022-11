Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Elk jaar komt John Lewis met een kerstreclame waarvan de tranen over je gezicht rollen aan het eind en 2022 is niet anders.

De reclame - getiteld The Beginner - is op 10 november uitgekomen en vertelt het verhaal van een man die zijn uiterste best doet, zij het met veel moeite, om te slagen in zijn nieuwe hobby - skateboarden.

Het gaat natuurlijk niet om het skateboarden zelf, maar om zijn vastberadenheid om het te blijven proberen ondanks zijn tegenslagen, waaronder een knie- en een polsblessure - de arme man.

Het einde van de reclame - die 1 minuut en 30 seconden duurt - benadrukt echter voor wie en wat al zijn inspanningen waren. Met het motto "Because it's what we do that matters" trekt John Lewis alle harten aan, net als in 2021, toen de ouderen centraal stonden.

We zullen het niet voor u bederven, maar u kunt het hieronder bekijken. Pak wel de tissues, want die zul je nodig hebben.

De winkelier doneert 25 procent van elke verkoop van zijn op de reclame geïnspireerde collectie, waaronder het skateboard, de beer onder de boom - je moet goed opletten om deze te zien - en de berengezichtbal aan Building Happier Futures.

Geschreven door Britta O'Boyle.