Hoe gebruik je Teleparty om films en TV te kijken met vrienden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Al sinds de eerste lockdown een paar jaar geleden is herhaaldelijk aangetoond hoe waardevol het is om online tv en films te kunnen kijken met je vrienden zonder je zorgen te hoeven maken dat mensen niet synchroon lopen.

Zelfs als we geen beperkingen hebben, is het heel fijn om samen te kunnen kijken met mensen die ver weg zijn, en dat wordt goed opgevangen door een uitstekende browserextensie voor Google Chrome en Microsoft Edge - Teleparty. Dit is hoe je het kunt gebruiken met Netflix en andere streamingdiensten.

Hoe gebruik je Teleparty

Er zijn enkele belangrijke feiten die u moet weten over Teleparty en hoe het werkt voordat u aan de slag gaat. Ten eerste is dit een Chrome- en Edge-extensie, dus het werkt niet op andere browsers. Dat betekent geen Firefox, Safari of andere.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Dit heeft nog een bijkomend effect: Teleparty werkt alleen op een computer of laptop en is dus niet compatibel met uw telefoon of smart-tv. U kunt echter altijd een laptop op uw TV aansluiten, zodat u toch van de grote schermervaring kunt genieten.

Om te beginnen moet elke persoon die deel wil uitmaken van de kijkpartij Teleparty toevoegen aan zijn browser, wat je gemakkelijk kunt doen via de website hier. De persoon wiens Netflix account je gaat gebruiken moet dan een party opzetten.

Zij kunnen dan kiezen waar iedereen naar kijkt, door naar de pagina op Netflix te gaan en vervolgens op het NP-logo rechtsboven in uw browser te klikken (dat is toegevoegd door de extensie te installeren).

Dit zal u toelaten uw Teleparty aan te maken en alles te starten. Je krijgt een lange, unieke URL-link die je naar de andere leden van je Teleparty kunt sturen. Als zij op de link klikken in een browser waarop de extensie is geïnstalleerd, nemen zij deel aan de watchparty en de bijbehorende tekstchat.

Van daaruit kan de gastheer op play drukken om de video te starten. Telkens wanneer een aflevering of film eindigt, moet je een nieuwe Teleparty starten.

Geschreven door Max Freeman-Mills.