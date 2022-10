Hoe te kijken naar Barbarian (2022): Wordt het al gestreamd?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het was een uitstekend jaar voor horrorfans, met films als Scream, Nope en Smile.

Barbarian kwam een beetje als een verrassing, ondanks de overvolle line-up van horrorfilms van volleerde regisseurs, weet het zich te onderscheiden als een van de beste enge films van het jaar.

De film is geregisseerd door Zach Cregger, die vooral bekend staat om zijn werk met komedies als The Whitest Kids U' Know, en het is op zijn zachtst gezegd een indrukwekkend horrordebuut.

De film heeft op het moment van schrijven een verbazingwekkende score van 92 procent op Rotten Tomatoes, dus fans van het genre mogen hem beslist bekijken.

Dus of je hem nu gemist hebt in de bioscopen, of gewoon zin hebt in een nieuwe kijkbeurt, hier is alles wat je moet weten.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Barbarian (2022): Wat je moet weten

Barbarian volgt het verhaal van een jonge vrouw die naar Detroit reist voor een sollicitatiegesprek. Ze heeft een Airbnb geboekt voor de reis, maar wanneer ze aankomt, verblijft er al iemand anders.

Het lijkt erop dat haar gastheer het huis dubbel heeft geboekt, en dat er een vreemde man verblijft. Ze besluit onverstandig de nacht toch door te brengen en dan wordt het pas echt eng.

De algemene consensus is dat hoe minder je weet over de plot, hoe beter. Dus laten we het hierbij. Veel van de genialiteit van deze film komt voort uit het verrassingselement, en laten we zeggen dat het erg interessant wordt.

In Barbarian spelen Georgina Campbell(Black Mirror), Bill Skarsgård(It) en Justin Long(Jeepers Creepers) de hoofdrollen.

Barbarian (2022): Releasedatum

Theatrale releasedatum

Barbarian wordt exclusief uitgebracht in theaters in de VS op 9 september 2022.

In het Verenigd Koninkrijk wordt de film op 28 oktober 2022 in de bioscoop uitgebracht, net op tijd voor Halloween.

Thuis release datum

Barbarian is op 25 oktober 2022 uitgebracht op VOD en streaming in de VS.

Blu-ray en DVD data zijn nog niet aangekondigd, maar we zouden ze rond december 2022 kunnen verwachten.

Barbarian (2022): Waar te streamen

Barbarian is nu te streamen op HBO Max, zolang je een actief HBO Max-abonnement hebt.

Het is ook beschikbaar om te huren of te kopen als digitale download op Amazon Prime Video, iTunes, Vudu en meer.

Een Britse streamingdatum is nog niet aangekondigd, dus de Britten zullen voorlopig naar de bioscoop moeten. We zullen dit artikel bijwerken als we meer weten.

Wat is het beste streamingapparaat voor je tv? Onze beste aanbeveling is de Amazon Fire TV Stick 4K Max. Ook uitstekend zijn deGoogle Chromecast met Google TV, deRoku Express 4K, deApple TV 4Ken deAmazon Fire TV Stick.

Barbarian (2022): Trailers

Pocket-lint heeft bovenaan deze pagina de volledige trailer voor Barbarian ingesloten. De nieuwere release teaser staat hieronder.

Vond je dit leuk?

Dan vind je onze filmvolgorde kijkwijzers misschien leuk:

Geschreven door Luke Baker.