Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - HBO's Game of Thrones prequel House of the Dragon eindigde zijn eerste reeks afleveringen eind oktober 2022, waardoor fans reikhalzend uitkijken naar een tweede seizoen - een dat realistisch gezien nog ver weg is.

We hebben alle belangrijke details die je moet weten over het volgende seizoen van House of the Dragon hier verzameld, inclusief terugkerende castleden, geschatte release windows en nog veel meer.

House of the Dragon seizoen 2: Verschijningsdatum

De productie van het tweede seizoen van House of the Dragon is nog niet begonnen, dus het duurt waarschijnlijk nog een hele tijd voordat het daadwerkelijk wordt uitgezonden.

Verwacht wordt dat de productie van het volgende seizoen begin 2023 van start zal gaan, wat een uitzenddatum ergens in 2024 zou betekenen, gebaseerd op eerdere HBO-shows en hun lead-in tijden. Een show met zoveel CGI-draken vereist immers veel postproductie en effecten die tijd vergen.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Zodra we enig officieel woord over de zaak krijgen van HBO, natuurlijk, zullen we dit artikel bijwerken.

Hoe te kijken naar House of the Dragon seizoen 2

Zoals we hierboven hebben uitgelegd, is seizoen 2 van House of the Dragon nog lang niet uit, maar als het uitkomt hebben we een duidelijk idee waar je het kunt bekijken.

VS

Aangezien dit een volledig originele HBO-productie is, is de situatie in de VS duidelijk - u kunt het tweede seizoen van House of the Dragon bekijken op HBO via de kabel of via HBO Max.

UK

Voor degenen onder ons in het Verenigd Koninkrijk betekent de lopende deal van Sky met HBO dat House of the Dragon naar het Sky Atlantic-kanaal en naar de Entertainment-passen van Now TV komt wanneer het volgende seizoen uitkomt.

Als er iets verandert op dat front, of als HBO zijn eigen streaming platform lanceert in het Verenigd Koninkrijk, zullen we dit bijwerken om die veranderingen weer te geven.

House of the Dragon seizoen 2: Cast en crew

We weten al redelijk wat over wat er in het verschiet ligt voor de cast en crew van het eerste seizoen terwijl ze zich voorbereiden op een tweede seizoen - zo heeft een van de twee showrunners het project verlaten.

Miguel Sapochnik heeft zich teruggetrokken na een lange betrokkenheid bij Game of Thrones, waardoor Ryan Condal overblijft als showrunner. Hij zal samenwerken met schrijvers en George R R Martin zelf om toekomstige seizoenen te maken.

Condal heeft bevestigd dat we nu door het tijdperk van timeskips heen zijn - de tijdlijn is vanaf nu een stuk lineairder, zonder herschikking van personages en zonder grote sprongen voorwaarts in de tijd, zoals die we herhaaldelijk kregen in het eerste seizoen.

Dat betekent dat we erop kunnen vertrouwen dat een aantal belangrijke castleden terugkeren (degenen die het vorige seizoen overleefden):

Emma D'Arcy - Queen Rhaenyra Targaryen

Queen Rhaenyra Targaryen Rhys Ifans - Otto Hightower, Hand van de Koning

Otto Hightower, Hand van de Koning Olivia Cooke - Alicent Hightower

Alicent Hightower Matt Smith - Prins Daemon Targaryen, broer van Viserys Targaryen

- Prins Daemon Targaryen, broer van Viserys Targaryen Tom Glynn-Carney - Koning Aegon Targaryen II

- Koning Aegon Targaryen II Ewan Mitchell - Aemond Targaryen

- Aemond Targaryen Steve Toussaint - Corlys Velaryon

- Corlys Velaryon Eve Best - Rhaenys Targaryen

Rhaenys Targaryen Sonoyo Mizuno - Mysaria, de Witte Worm

Er zijn nog veel meer castleden die we verwachten terug te keren, in kleine en grote delen, gebaseerd op het feit dat een personage in Game of Thrones nooit helemaal kan worden verdisconteerd, zelfs als ze voor langere tijd off-screen zijn.

House of the Dragon Seizoen 2: Verhaal

Het eerste seizoen van House of the Dragon eindigde met bloedvergieten, toen Aemond Targaryen zijn wraak nam op Rhaenyra's zoon Lucerys, door zijn draak uit de lucht te halen en de jonge prins te doden.

Gebaseerd op Rhaenyra's stormachtige reactie in de laatste momenten van het seizoen, moet dit de vonk zijn die de lont aansteekt en Westeros in een complete oorlog stort.

Dit is het begin van wat in de (verzonnen) geschiedenisboeken bekend staat als de Dans der Draken. Rhaenyra en Daemon zullen het opnemen tegen Allicent Hightower en haar zoon Aegon, die de troon in Kings Landing bezet.

Nu de zieke Viserys eindelijk dood is, zitten we in een serieuze opvolgingsstrijd die aan beide kanten slinks en bloederig belooft te worden, met de grote huizen van de Zeven Koninkrijken in de rij om hun kant te kiezen.

Omdat het bronmateriaal er is, kun je in grote lijnen opzoeken wat er gaat gebeuren terwijl de show zich ontvouwt, maar wij denken dat het misschien een beter idee is om in het duister te blijven en jezelf te laten genieten zoals het komt.

Geschreven door Max Freeman-Mills.