(Pocket-lint) - Bodies Bodies is een van de opvallende horrorfilms van 2022, en nu het spookseizoen is aangebroken, zou het de perfecte flick kunnen zijn voor een Halloween-filmavond.

De film maakte indruk op zowel critici als publiek en velen prezen de mix van komedie, horror en whodunnit mysterie.

Nu de bioscooprelease is afgelopen, zijn hier alle details over hoe en wanneer je de film kunt streamen en huren. We hebben ook wat plotdetails toegevoegd en aangevuld met enkele trailers. Laten we beginnen.

Bodies Bodies: Wat je moet weten

Bodies Bodies vertelt het verhaal van een groep twintigers die vast komen te zitten in een afgelegen landhuis tijdens een orkaan. Wanneer een weerwolfachtig partyspel misgaat, wordt er een echt lijk gevonden en begint de race om de moordenaar te vinden. Verwacht wendingen en veel letterlijk en figuurlijk gekonkel.

Het is een klassieke slasher-opzet, en de whodunnit-komedie mix betekent dat het waarschijnlijk fans van films als Scream zal aanspreken, in plaats van degenen die echt angstaanjagende sensatie zoeken.

De film is geregisseerd door Halina Reijn en het is haar eerste Engelstalige film. In de film spelen Pete Davidson(SNL), Amanda Stenberg(Dear Evan Hansen), Maria Bakalova(Borat Subsequent Moviefilm) en Lee Pace(The Hobbit).

Bodies Bodies: Verschijningsdatum

Bodies Bodies had een beperkte release vanaf 5 augustus 2022 in selecte steden in de VS. Dan, op 12 augustus werd het een nationale release toegekend met internationale vertoningen die daarna volgden. De film werd op 2 september 2022 in de Britse bioscopen uitgebracht.

Het werd uitgebracht voor digitale download in de VS op 27 september 2022, gevolgd door Blu-Ray en DVD op 18 oktober 2022.

Bodies Bodies: Hoe thuis te kijken

Bodies Bodies is nog niet verschenen op streamingplatforms met een abonnement, maar je kunt de film on demand kopen of huren bij de gebruikelijke verkooppunten.

Hieronder vallen Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play, YouTube, Vudu en meer.

Als je liever een fysiek exemplaar hebt, zijn er in de VS Blu-ray- en dvd-versies verkrijgbaar. Een Britse releasedatum is nog niet gespecificeerd, maar pre-orders zijn live op Amazon.

Bodies Bodies: Trailers

Pocket-lint heeft de nieuwste trailer voor Bodies Bodies bovenaan deze pagina opgenomen

Hier is de oudere trailer:

Geschreven door Luke Baker.